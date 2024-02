Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Clara è pronta a spiccare il volo: esce oggi PRIMO, il suo album d’esordio. Tra le dieci tracce anche Ragazzi fuori, l’inedito per la quarta stagione di Mare Fuori, e tanti altri brani che raccontano al meglio l’universo di questa giovane cantautrice, che presto sarà in tour. In attesa di ascoltarla dal vivo, sarà possibile anche incontrare Clara negli instore, che la porteranno in giro per l’Italia fino a fine febbraio