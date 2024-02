Sanremo, Bolle danza Bolero alla finale. Poi dà lezione a Fiorello

Sul palco dell'Ariston il grande tavolo rosso su cui l'étoile del Teatro alla Scala di Milano è salito per danzare un estratto del Bolero di Béjart. Intorno a lui 18 ballerini del Béjart Ballet Lausanne. Un capolavoro della storia della danza che per la prima volta è stato fatto in tv in Italia. Poi, Bolle ha insegnato qualche passo base a Fiorello. Sui social si è scatenata l'ironia sul fisico scultoreo

Superospite della finale di Sanremo 2024 (LA DIRETTA) , Roberto Bolle sulle note del Bolero di Maurice Ravel ha incantato il palco dell'Ariston, che per alcuni minuti si è trasformato in un grande teatro classico. Torso nudo e pantaloni neri ( TUTTI I LOOK ), l'Étoile della Scala di Milano ha danzato sul celebre tavolo rotondo della coreografia capolavoro di Maurice Béjart accompagnato dal corpo di ballo del Bejart Ballet di Losanna in un'esibizione che ha ricevuto molti applausi dalla platea. "Sono 18 danzatori e ho portato una coreografia iconica e una delle più conosciute del Bolero di Ravel, è la prima volta che si vede nella tv italiana", ha detto Bolle.

Fiorello non è l'unico a scherzare sul fisico scolpito del ballerino. Anche sui social l'ironia non manca: "Immagino un alieno che scende sulla terra e incontra Roberto Bolle e me. E ci classifica come due specie diverse", scrive qualcuno. Oppure: "Sotto shock quando ho scoperto che Roberto Bolle ha 48 anni". "Roberto Bolle che fa bodyshaming verso tutti noi", scherza qualcun altro invidiando il fisico perfetto di Bolle, definito da molti "un dio greco".

"Grandissima emozione tornare al Festival"



"È una grandissima emozione essere qui, tornare al Festival dove sono stato due volte, ma quando Amadeus mi ha chiamato per venire a questa edizione sono stato super felice, ho detto immediatamente di sì", ha detto oggi sorridendo Bolle in un breve incontro in sala stampa. Prima di congedare l'étoile, Amadeus ha ricordato l'appuntamento su Rai1 il 29 aprile, quando Bolle sarà protagonista in 'Viva la danza', in occasione della Giornata Mondiale della Danza.