Paola Iezzi lancia il nuovo singolo Stessa Direzione

Complice un grande amore per la cultura musicale svedese, nel corso degli anni Paola Iezzi ha regalato dei veri e propri capolavori dance pop. Ricordiamo Lovenight, Ridi, Gli occhi del perdono, Club Astronave e Superstar. L’artista ha ora lanciato il nuovo brano Stessa Direzione
Nuovo capitolo della carriera solista di una delle popstar più amate della scena italiana e non solo. Paola Iezzi ha lanciato Stessa Direzione, un brano che mescola sonorità anni ’80, vibrazioni nostalgiche e la voglia di guardare sempre avanti: “Siamo solo anime perse / non so dirti neanche dove / come due strade diverse / ma nella stessa direzione”.
paola iezzi, è uscito il nuovo singolo stessa direzione
Dopo Club Astronave e Superstar, Paola Iezzi ha lanciato un nuovo brano da ascoltare a tutto volume. La popstar ha appena pubblicato Stessa Direzione, una canzone che sembra quasi ripartire dalle melodie nostalgiche di Ridi e Gli occhi del perdono per tracciare una nuova strada. In occasione dell’uscita del brano, Paola Iezzi ha parlato del significato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 400.000 follower: “Stessa Direzione è per chi ha condiviso tutto… e poi ha imparato a lasciare andare. Perché a volte ci si allontana, si cambia strada, si cresce altrove, ma il senso del viaggio resta lo stesso”.
Questo il testo della canzone Stessa Direzione di Paola Iezzi:
Come stai?
che domanda stupida non farla mai
come sto, non lo so
giorni si, giorni no
capirai
si fa troppo presto a dire Don’t cry
come i Guns come i Cure
me lo hai detto anche tu
ci sono storie vere solo di notte
stanotte due destini che si prendono a volte
te lo giuro ti ho chiamato
ma il telefono è staccato
Ricordi quell’estate
le bombe, i raggi laser, noi due
che partivamo da zero
canzoni sulle scale
un pianto, due risate e poi su
quasi non sembrava vero
siamo solo anime perse
non so dirti neanche dove
come due strade diverse
ma nella stessa direzione
nella stessa direzione
Dove vai?
la domanda giusta da non fare mai
se si spengono i flash, rimaniamo io e te
in stand by, senza più memoria e senza gigabyte
ma che luna che c’è
è più chiara di te
ci sono storie nere come la notte
stanotte sembra fatta per cercare risposte
te lo giuro c’ho provato
ma è un amore disperato
Ricordi quell’estate
le bombe, i raggi laser, noi due
che partivamo da zero
canzoni sulle scale
un pianto due risate e poi su
quasi non sembrava vero
siamo solo anime perse
non so dirti neanche dove
come due strade diverse
ma nella stessa direzione
È stato bello imparare
a buttarsi nel vuoto
litigare e fare pace
litigare di nuovo
è stato bello sorridere
in questo mondo di vipere
ci sembrava impossibile, impossibile
Ricordi quell’estate
le bombe i raggi laser, noi due
che partivamo da zero
canzoni sulle scale
un pianto, due risate e poi su
quasi non sembrava vero
siamo solo anime perse
non so dirti neanche dove
come due strade diverse
ma nella stessa direzione
nella stessa direzione
nella stessa direzione
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