Paola Iezzi lancia il nuovo singolo Stessa Direzione

Complice un grande amore per la cultura musicale svedese, nel corso degli anni Paola Iezzi ha regalato dei veri e propri capolavori dance pop. Ricordiamo Lovenight, Ridi, Gli occhi del perdono, Club Astronave e Superstar. L’artista ha ora lanciato il nuovo brano Stessa Direzione

paola iezzi, è uscito il nuovo singolo stessa direzione

Dopo Club Astronave e Superstar, Paola Iezzi ha lanciato un nuovo brano da ascoltare a tutto volume. La popstar ha appena pubblicato Stessa Direzione, una canzone che sembra quasi ripartire dalle melodie nostalgiche di Ridi e Gli occhi del perdono per tracciare una nuova strada. In occasione dell’uscita del brano, Paola Iezzi ha parlato del significato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 400.000 follower: “Stessa Direzione è per chi ha condiviso tutto… e poi ha imparato a lasciare andare. Perché a volte ci si allontana, si cambia strada, si cresce altrove, ma il senso del viaggio resta lo stesso”.

Questo il testo della canzone Stessa Direzione di Paola Iezzi:

Come stai?

che domanda stupida non farla mai

come sto, non lo so

giorni si, giorni no

capirai

si fa troppo presto a dire Don’t cry

come i Guns come i Cure

me lo hai detto anche tu

ci sono storie vere solo di notte

stanotte due destini che si prendono a volte

te lo giuro ti ho chiamato

ma il telefono è staccato

Ricordi quell’estate

le bombe, i raggi laser, noi due

che partivamo da zero

canzoni sulle scale

un pianto, due risate e poi su

quasi non sembrava vero

siamo solo anime perse

non so dirti neanche dove

come due strade diverse

ma nella stessa direzione

nella stessa direzione

Dove vai?

la domanda giusta da non fare mai

se si spengono i flash, rimaniamo io e te

in stand by, senza più memoria e senza gigabyte

ma che luna che c’è

è più chiara di te

ci sono storie nere come la notte

stanotte sembra fatta per cercare risposte

te lo giuro c’ho provato

ma è un amore disperato

Ricordi quell’estate

le bombe, i raggi laser, noi due

che partivamo da zero

canzoni sulle scale

un pianto due risate e poi su

quasi non sembrava vero

siamo solo anime perse

non so dirti neanche dove

come due strade diverse

ma nella stessa direzione

È stato bello imparare

a buttarsi nel vuoto

litigare e fare pace

litigare di nuovo

è stato bello sorridere

in questo mondo di vipere

ci sembrava impossibile, impossibile

Ricordi quell’estate

le bombe i raggi laser, noi due

che partivamo da zero

canzoni sulle scale

un pianto, due risate e poi su

quasi non sembrava vero

siamo solo anime perse

non so dirti neanche dove

come due strade diverse

ma nella stessa direzione

nella stessa direzione

nella stessa direzione