Paola Iezzi, è uscito il videoclip del nuovo singolo Superstar

La popstar ha presentato il videoclip ufficiale sul suo profilo Instagram da oltre 400.000 follower: “Pop art in Technicolor, lacrime di strass, nostalgia onirica di un futuro che non è mai esistito". Paolo Santambrogio ha firmato la regia del video
Paola Iezzi è la Superstar della musica dance pop in Italia e nel mondo. In attesa del quarto Live Show di X Factor 2025, la cantante ha lanciato il videoclip del suo nuovo singolo. Sonorità travolgenti si mescolano a parole che invitano a lasciar andare le emozioni su un dancefloor.
paola iezzi lancia il videoclip di superstar: “Pop art in Technicolor, lacrime di strass”
Impossibile restare fermi sulle note di Superstar, il nuovo strabiliante singolo di Paola Iezzi. La giudice di X Factor 2025 ha lanciato una nuova perla dance che mescola sonorità nostalgiche a vibrazioni pop per un tormentone dal successo assicurato. La cantante ha presentato il videoclip ufficiale in un post sul suo profilo Instagram da oltre 400.000 follower: “Pop art in Technicolor, lacrime di strass, nostalgia onirica di un futuro che non è mai esistito”. Paolo Santambrogio ha firmato la regia del video.
Attualmente impegnata con X Factor 2025 insieme agli altri giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia, Paola Iezzi è l’emblema della musica dance pop a livello internazionale. Dalla vittoria con il brano Amici come prima nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 1997 in coppia con sua sorella Chiara alla recente reunion sulle note di Furore, nel corso di circa trent’anni di carriera la popstar ha collezionato traguardi e successi.
Ricordiamo hit immortali come Vamos a bailar (Esta vida nueva), Amoremidai, Fino alla fine, Festival e Divertiamoci (perché c'è feeling). Spazio anche alle collaborazioni: da Il linguaggio del corpo con BigMama a Lambada con i Boomdabash.
Parallelamente alla carriera in coppia con Chiara, Paola Iezzi ha coltivato un percorso solista lanciando delle vere e proprie perle musicali come Ridi, Lovenight e la travolgente Gli occhi del perdono in cui ci ricorda: “Tu sei un mondo da scoprire / Hai una luce da invidiare / Ma c'è una guerra da finire / Se vorrai ricominciare”. Citiamo anche Club Astronave e LTM in collaborazione con Myss Keta. In coppia o solista, Paola Iezzi continua a riscrivere le regola della musica dance con uno stile inequivocabile.
Foto di Virginia Bettoja
Nel terzo Live Show di X Factor 2025, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno schierato le loro quattro squadre nella serata Back to the '90's, tra hit immortali e icone degli anni Novanta. I concorrenti hanno affrontato due manche e al ballottaggio sono andate LAYANA e MAYU, che ha infine dovuto lasciare la gara. Ospite Tommaso Paradiso con il singolo 'Lasciamene un po'', in attesa del nuovo album 'Casa Paradiso' in arrivo il 28 novembre e del tour nei Palasport nel 2026