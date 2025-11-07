Offerte Sky
Paola Iezzi, è uscito il nuovo singolo Superstar: testo e significato

Musica
©Ansa

Uscito il 7 novembre, a un anno di distanza da "Club Astronave", il brano racconta come la brillantezza esteriore spesso cela una fragilità profonda

Paola Iezzi è tornata. La metà del duo Paola & Chiara, giudice della nuova edizione di X Factor, venerdì 7 novembre ha pubblicato il singolo Superstar.

Il testo

Non parlarmi più d'amore
Se non sai cos'è il peccato

Guardaci
Il tempo vola siamo angeli, ah
Salvami
Più da me stessa che dagli altri, dammi

Dammi solo una parola
Per dirti che ti amo veramente
Ho una dannata voglia
Di piangere il tuo nome tra la gente

Lo sai già che siamo noi, stanotte
Sotto il cielo, superstar
Ma è soltanto illusione
Siamo tristi superstar
Ma il buio non ci fa
Paura, paura
Se balli con me
Si accende la luna
E brilla l'anima come vuole
Siamo tristi superstar

Sognami
Come facevi coi tuoi idoli, ah
Giurami
Amore eterno tra le tentazioni di una disco

Dimmi solo una parola
Ed io ti crederò ciecamente
Ho una dannata voglia
Di piangere il tuo nome tra la gente

Lo sai già che siamo noi, stanotte
Sotto il cielo, superstar
Ma è soltanto illusione
Siamo tristi superstar
Ma il buio non ci fa
Paura, paura
Se balli con me
Si accende la luna
E brilla l'anima come vuole
Siamo tristi superstar

Illuminami più-u-u-u-u dei fu-u-u-u-ulmini, ah-ah
E non capisco più-u-u-u-u se ci amiamo o siamo lucidi

Siamo noi, stanotte
Sotto il cielo, superstar
Ma è soltanto illusione
Ma il buio non ci fa
Paura, paura
Se balli con me
Si accende la luna
E brilla l'anima come vuole
Siamo tristi superstar

Paura, paura
Si accende la luna
Paura, paura
Si accende la luna
Non parlarmi più d'amore

Il significato

Superstar arriva a quasi un anno di distanza da Club Astronave. Nelle sue strofe, Paola Iezzi affronta il sottile confine tra luce e ombra, mostrando come la brillantezza esteriore spesso cela una fragilità profonda. L'atmosfera notturna fa da contorno a una nostalgia che si consuma tra desiderio e disincanto, che serve all'artista per esplorare la contraddizione tra il “brillare” che tutti percepiscono e il “sentirsi vulnerabili” che pochi ammettono. L’espressione "le tristi superstar", come la definisce Paola, diventa metafora universale: non solo celebrità sul palco, ma chiunque cerchi di risplendere anche quando dentro regna la malinconia. In fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati, peccatori, luci e ombre insieme.

Approfondimento

Rovazzi annuncia il nuovo singolo Red Flag con Dani Faiv e Paola Iezzi

