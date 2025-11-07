Paola Iezzi, è uscito il nuovo singolo Superstar: testo e significato

Paola Iezzi è tornata. La metà del duo Paola & Chiara, giudice della nuova edizione di X Factor, venerdì 7 novembre ha pubblicato il singolo Superstar.

Il testo

Non parlarmi più d'amore

Se non sai cos'è il peccato

Guardaci

Il tempo vola siamo angeli, ah

Salvami

Più da me stessa che dagli altri, dammi



Dammi solo una parola

Per dirti che ti amo veramente

Ho una dannata voglia

Di piangere il tuo nome tra la gente



Lo sai già che siamo noi, stanotte

Sotto il cielo, superstar

Ma è soltanto illusione

Siamo tristi superstar

Ma il buio non ci fa

Paura, paura

Se balli con me

Si accende la luna

E brilla l'anima come vuole

Siamo tristi superstar



Sognami

Come facevi coi tuoi idoli, ah

Giurami

Amore eterno tra le tentazioni di una disco



Dimmi solo una parola

Ed io ti crederò ciecamente

Ho una dannata voglia

Di piangere il tuo nome tra la gente



Lo sai già che siamo noi, stanotte

Sotto il cielo, superstar

Ma è soltanto illusione

Siamo tristi superstar

Ma il buio non ci fa

Paura, paura

Se balli con me

Si accende la luna

E brilla l'anima come vuole

Siamo tristi superstar



Illuminami più-u-u-u-u dei fu-u-u-u-ulmini, ah-ah

E non capisco più-u-u-u-u se ci amiamo o siamo lucidi



Siamo noi, stanotte

Sotto il cielo, superstar

Ma è soltanto illusione

Ma il buio non ci fa

Paura, paura

Se balli con me

Si accende la luna

E brilla l'anima come vuole

Siamo tristi superstar



Paura, paura

Si accende la luna

Paura, paura

Si accende la luna

Non parlarmi più d'amore