Lou Koller, voce e cofondatore dei Sick of It All, è morto a 59 anni dopo una battaglia contro un adenocarcinoma dell’esofago. La band ha annunciato la scomparsa il 24 luglio, nell’anno che avrebbe segnato il suo 40esimo anniversario. Con il fratello Pete, Koller portò l’hardcore di New York dai club come il CBGB ai palchi internazionali. Da Blood, Sweat & No Tears a Scratch the Surface e Wake the Sleeping Dragon!, quasi quarant’anni di musica, concerti e fedeltà a una comunità globale, senza cercare compromessi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lou Koller, cantante, cofondatore e frontman dei Sick of It All, è morto a 59 anni dopo una lunga battaglia contro un adenocarcinoma dell’esofago. La band ha annunciato la scomparsa venerdì 24 luglio 2026 con un messaggio rivolto alla sua «famiglia hardcore mondiale», nell’anno che avrebbe segnato il quarantesimo anniversario della formazione newyorkese. Con Koller scompare una delle voci più riconoscibili e longeve dell’hardcore americano. Per quasi quarant’anni aveva guidato i Sick of It All senza trasformare l’intransigenza in una posa: sul palco concentrava rabbia, energia fisica e senso di appartenenza, ma bastavano un sorriso o uno dei suoi commenti sarcastici per incrinare la severità del rito.

L’annuncio dei Sick of It All «Abbiamo perso un amico amatissimo e un frontman iconico», hanno scritto i Sick of It All. Nel loro ricordo, Koller aveva la capacità di risollevare lo spirito di tutti durante i concerti e di conquistare il pubblico ovunque suonasse, attraversando culture, lingue e continenti diversi. La band ha ringraziato anche quanti avevano contribuito al fondo creato per sostenere le cure e le spese mediche del cantante. Il messaggio si chiude con la consapevolezza che la sua battaglia è finita e che Koller può finalmente riposare, lasciandosi dietro un segno positivo in una comunità costruita attraverso decenni di musica e concerti

La diagnosi di tumore all’esofago Lou Koller aveva rivelato la malattia nel giugno 2024. I medici avevano individuato un tumore nell’esofago esteso verso lo stomaco; la diagnosi successivamente comunicata dal fondo Sweet Relief era quella di adenocarcinoma esofageo. I Sick of It All avevano quindi cancellato il tour europeo e sospeso l’attività per permettere al cantante di sottoporsi alle cure. Koller era stato seguito dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center e aveva affrontato un intervento chirurgico e diversi cicli di chemioterapia. L’interruzione dei concerti aveva privato la band della sua principale fonte di reddito, mentre i costi delle terapie avevano portato alla creazione del Lou Koller Fund.

La mobilitazione della comunità hardcore La risposta del mondo hardcore era stata immediata. Fan, musicisti, promoter e amici avevano organizzato donazioni e iniziative per aiutare Koller durante le cure, dimostrando che la parola “comunità”, spesso consumata dal linguaggio promozionale, intorno ai Sick of It All conservava ancora un significato concreto. Il 23 novembre 2024 l’Irving Plaza di New York aveva ospitato un concerto benefico con Vision of Disorder, Life of Agony, Municipal Waste, Killing Time e Crown of Thornz. I proventi della serata erano stati destinati al fondo istituito da Sweet Relief per sostenere il cantante. Il ritorno della malattia nel 2025 Nel maggio 2025 Koller aveva annunciato di essere libero dal cancro dopo l’intervento e la chemioterapia. La ripresa si era però rivelata difficile e i problemi nell’alimentazione avevano reso necessari nuovi esami. Il 30 settembre arrivò la notizia che la malattia era tornata e che il cantante avrebbe dovuto ricominciare le cure. Koller aveva continuato ad aggiornare personalmente i fan con la stessa franchezza che ne aveva caratterizzato la presenza pubblica. Nessuna retorica da guerriero invincibile, ma la voce diretta di un uomo costretto a ripartire da zero e deciso a condividere anche la parte più dura del percorso.

I Sick of It All, quarant’anni di hardcore a New York I Sick of It All si formarono nel Queens nel 1986 intorno a Lou Koller e al fratello Pete, chitarrista della band. Il gruppo crebbe nella scena hardcore newyorkese della seconda metà degli anni Ottanta, accanto a formazioni come Agnostic Front, Cro-Mags e Madball, costruendo la propria reputazione nei club e attraverso un’attività dal vivo pressoché instancabile. Uno dei luoghi decisivi fu il CBGB, il locale di Manhattan che aveva già ospitato la nascita del punk americano e che sarebbe diventato uno dei centri della scena hardcore. In quell’ambiente la distanza tra musicista e pubblico veniva materialmente cancellata: il palco non era un piedistallo, ma un punto provvisorio dal quale lanciarsi nuovamente nella folla. Koller sviluppò uno stile vocale immediato, ruvido e scandito, privo di compiacimenti tecnici. Non sembrava interpretare le canzoni: le spingeva dentro la platea, trasformando ogni concerto in un confronto fisico e collettivo. Blood, Sweat & No Tears, l’esordio del 1989 Dopo l’EP omonimo pubblicato nel 1987, i Sick of It All debuttarono sulla lunga distanza nel 1989 con Blood, Sweat & No Tears. Il disco comprendeva 19 brani brevi e serrati e sarebbe diventato uno dei titoli di riferimento dell’hardcore newyorkese. Già nel titolo, sangue, sudore e nessuna lacrima sembravano comporre non soltanto un’estetica, ma un programma di resistenza. Chitarre compatte, ritmi marziali, cori collettivi e testi dedicati ai conflitti sociali e personali definivano un suono destinato a rimanere riconoscibile anche nelle successive trasformazioni della band. A Blood, Sweat & No Tears seguirono l’EP We Stand Alone e l’album Just Look Around, pubblicato nel 1992. I Sick of It All consolidarono così il proprio ruolo in una scena fondata sull’autonomia, sulla lealtà e sul rifiuto delle gerarchie tradizionali del rock

Scratch the Surface e il successo di “Step Down” Il maggiore successo commerciale arrivò nel 1994 con Scratch the Surface, pubblicato dalla East West Records. Il passaggio a una major non addolcì il suono dei Sick of It All: l’album rimase aggressivo e compatto, quasi deciso a dimostrare che una maggiore esposizione non avrebbe significato rinunciare alla propria identità. Il disco, il più venduto nella storia della band, conteneva brani come “Scratch the Surface” e “Step Down”. Il video di quest’ultimo, costruito come un ironico catalogo dei passi e dei movimenti tipici dei concerti hardcore, ottenne una significativa rotazione su MTV e portò il gruppo davanti a un pubblico più vasto. Con la voce aspra e il volto continuamente proteso verso la platea, Koller divenne l’immagine stessa dei Sick of It All. Non il cantante collocato al di sopra del pubblico, ma il primo corpo coinvolto nel concerto. Da Built to Last a Wake the Sleeping Dragon! Nel 1997 arrivò Built to Last, album che raggiunse il numero 32 della classifica Heatseekers Albums di Billboard. Il titolo conteneva già una dichiarazione programmatica: i Sick of It All erano davvero costruiti per durare, attraversando cambiamenti discografici, mode e trasformazioni della scena musicale. Negli anni successivi la band pubblicò dischi come Call to Arms, Yours Truly, Life on the Ropes, Death to Tyrants, Based on a True Story e Last Act of Defiance. Il gruppo lavorò con etichette come Fat Wreck Chords e Century Media senza abbandonare la combinazione di immediatezza, coscienza sociale e disciplina dal vivo che ne aveva definito gli esordi. L’undicesimo e ultimo album in studio, Wake the Sleeping Dragon!, uscì il 2 novembre 2018. Diciassette brani nei quali i Sick of It All conservarono velocità e pesantezza, aprendosi anche a melodie più marcate e a una maggiore varietà nei testi