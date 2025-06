Blanco, annunciato il suo primo tour nei palazzetti: le date nel 2026

A maggio il giovane artista è tornato con il singolo Piangere a 90, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo Maledetta Rabbia, Blanco ha annunciato la sua prima tournée nei palazzetti con un post sul profilo Instagram che conta più di 1.900.000 follower. Il 17 aprile del prossimo anno il palco del Palazzo del Turismo di Jesolo ospiterà la data zero del tour. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Firenze a Pesaro passando per Torino, Roma, Bari e Milano. Biglietti già in vendita.

Blanco, tutte le date del tour nei palazzetti Tra aprile e maggio del prossimo anno Blanco tornerà ad abbracciare il suo pubblico con attesi appuntamenti live in tante città italiane. Il 17 aprile l'artista (FOTO) alzerà il sipario sul tour dal palco del Palazzo del Turismo per poi esibirsi al Nelson Mandela Forum di Firenze, alla Kioene Arena di Padova, all’Inalpi Arena di Torino, al Palazzo dello Sport di Roma, al Palaflorio di Bari. E ancora al Palasele di Eboli, all’Unipol Arena di Bologna, all’Unipol Forum di Milano e infine alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per l’appuntamento conclusivo in scena il 16 maggio. I biglietti per i concerti di Blanco sono in vendita da oggi, mercoledì 25 giugno. Questo il calendario completo del tour nei palazzetti: 17.04.2026, Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

20.04.2026, Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026, Padova – Kioene Arena

25.04.2026, Torino – Inalpi Arena

29.04.2026, Roma – Palazzo dello Sport

02.05.2026, Bari – Palaflorio

05.05.2026, Eboli (SA) – Palasele

08.05.2026, Bologna – Unipol Arena

11.05.2026, Milano – Unipol Forum

16.05.2026, Pesaro – Vitrifrigo Arena

A inizio maggio Blanco ha pubblicato il singolo Piangere a 90 ritornando immediatamente ai vertici delle classifiche. Infatti, la canzone ha debuttato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti sul mercato italiano. Il cantante ha presentato la canzone dichiarando: "Mi sento una ballad in una vita veloce. Mi siete mancati". In seguito, l'artista ha lanciato la canzone Maledetta Rabbia, di cui ha condiviso il videoclip ufficiale su YouTube collezionando più di 250.000 visualizzazioni in meno di una settimana.

