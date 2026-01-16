Blanco torna a scuola per prendere il diploma

A 22 anni, Blanco ha deciso di tornare a scuola per prendere il diploma. Il cantautore bresciano, che aveva interrotto gli studi all’età di 18 anni dopo la firma del primo contratto discografico, ha raccontato in un’intervista alla rivista Icon il percorso di crescita alla base della scelta di tornare su banchi. “Il Blanco di prima aveva voglia di rivincita, voleva a tutti i costi dire: “Io esisto”. Ora so che esisto e voglio essere la versione migliore di me. Devo studiare, capire, non standardizzarmi. Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Non tutto gira intorno a questa roba. Devi perdere il centro e poi ritrovarlo”. L’artista si è iscritto al Liceo delle Scienze Umane, dove studia anche la sua materia preferita, il Latino. “Parlavo con il professore di Latino del fatto che la lingua italiana cambia”, ha raccontato. “Una volta la regola era l’italiano a tutti i costi, ora l’inglese si infila ovunque. Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno. E la stessa cosa avviene nella musica. I Beatles saranno il latino: l’inizio, la base, la struttura di tutto”. Oggi, secondo lui, “è difficile distinguere i diamanti dai pezzi di vetro. Esce così tanta roba che forse potrei dirtelo tra 10 anni. È più difficile affezionarsi a quello che è attuale”. Blanco trae ispirazioni variegate, da Freddie Mercury, a Einstein, fino a Totti. “Come li metto insieme, vai a capire”.