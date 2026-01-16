Freddie Mercury, la presunta figlia segreta è morta a 48 anni

Bibi , nota come “ B ”, la presunta figlia segreta di Freddie Mercury , è morta di tumore alla spina dorsale all’età di 48 anni . “B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi”, ha dichiarato la famiglia in un comunicato ufficiale. “Bibi è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore alla spina dorsale, lasciando due figli di 9 e 7 anni”, ha dichiarato inoltre il vedovo Thomas. Nel 2025 la scrittrice e giornalista britannica Lesley-Ann Jones aveva svelato l’esistenza di una presunta figlia segreta del frontman dei Queen nella biografia Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love. La donna sarebbe nata nel 1976 dall’avventura tra il cantante e la moglie di un suo caro amico. L’autrice ha dichiarato al Daily Mail di essere “devastata dalla perdita di questa donna che era diventata una mia cara amica, che era venuta da me con uno scopo altruistico: mettere da parte tutti coloro che hanno avuto carta bianca sulla storia di Freddie per 32 anni, sfidare le loro bugie e la loro riscrittura della sua vita e dire la verità”. Ha aggiunto: “Alla fine della sua vita, era tutto ciò che contava per lei. È stata molto malata durante i quattro anni in cui abbiamo lavorato insieme. Ma aveva una missione. Ha messo sé stessa e i suoi bisogni all’ultimo posto”.

IL MISTERO

L’autrice Lesley-Ann Jones ha dichiarato che “il cancro di B si è manifestato originariamente quando era molto giovane. È il vero motivo per cui la famiglia si è trasferita così spesso, per poter accedere alle migliori cure del momento per il cordoma: una rara forma di cancro alla colonna vertebrale che avrebbe sempre potuto ucciderla”. La malattia sarebbe stata “in remissione per alcuni anni, quando si è ripresentata. Fu allora che decise di contattarmi. Aveva letto il mio libro del 2021 su Freddie, Love of My Life”. Da allora, entrambe avrebbero collaborato per quattro anni per scrivere e pubblicare Love Freddie. Jones ha spiegato che B non ha mai voluto condividere pubblicamente la sua identità, perché sarebbe stata un medico e non avrebbe voluto compromettere i suoi pazienti. Come riporta il Daily Mail, la biografia si basa in gran parte sui diari segreti di Mercury, che la leggenda del rock avrebbe regalato alla figlia prima di morire. “Ha affidato la sua collezione di quaderni privati a me, alla sua unica figlia e ai suoi parenti più prossimi, la registrazione scritta dei suoi pensieri privati, dei ricordi e dei sentimenti su tutto ciò che aveva vissuto”, ha scritto la presunta figlia segreta. Nel libro, Jones ha affermato che solo la cerchia ristretta del cantante avrebbe conosciuto il segreto sull’esistenza di B, compresi i genitori, la sorella, gli altri membri del gruppo e l’ex fidanzata e amica Mary Austin. La presunta figlia avrebbe sempre conosciuto l’identità del vero padre, e lui avrebbe fatto spesso visita a lei e alla madre quando era piccola. “I tre adulti avevano deciso che la bambina avrebbe vissuto con la madre e il marito, il patrigno della bambina”, si legge nel libro. Mercury avrebbe persino avuto “una stanza tutta sua in ciascuna delle loro case”. Lo scorso agosto, però, Mary Austin aveva dichiarato a Times UK di non sapere che il cantante avesse una presunta figlia segreta. “La verità è che non sono la custode di un simile segreto”, aveva detto. “Non ho mai saputo di nessun bambino, né di nessun diario”. Aveva aggiunto: “Se Freddie avesse davvero avuto una figlia senza che io ne sapessi nulla, ne sarei rimasto sbalordita”.