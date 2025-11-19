Freddie Mercury, moneta per celebrare i 40 anni del Live Aid Concert

La zecca britannica Royal Mint ha dedicato una moneta commemorativa a Freddie Mercury , il leader dei Queen . L’oggetto da collezione, dove campeggiano il ritratto e la firma del musicista, presenta sul perimetro un motivo borchiato in argento che ricorda la cintura che indossava durante il concerto Live Aid del 1985, che all’inizio dell’anno ha celebrato il 40esimo anniversario. La moneta raffigura anche l’estensione vocale di quattro ottave di Mercury. “Dato che Freddie morì giovane, non ebbe la possibilità di ricevere una medaglia reale per il suo talento nel mondo della musica. Quindi avere una moneta reale in questo modo è meraviglioso e molto appropriato”, ha dichiarato la sorella del musicista, Kashmira Bulsara, che aveva coniato la prima moneta in onore del fratello. “La moneta cattura perfettamente la sua passione e la gioia che ha portato a milioni di persone attraverso la musica. Penso che il design sia davvero impressionante e siano riusciti a catturare la posa più iconica di Freddie, così riconoscibile in tutto il mondo”. Il negozio della Royal Mint offre diverse varianti della moneta, compresa una versione standard non circolata, anche disponibile a colori e in versioni proof in oro e in argento. Il prezzo varia dalle 18.50 sterline (circa 20.98 euro) alle 9.350 sterline (circa 10.601 euro). Una versione speciale proof sarà invece donata al Mercury Phoenix Trust. L’ente benefico contro l’AIDS fondato in memoria di Mercury metterà all’asta la moneta prossimamente. “Freddie Mercury non era solo un musicista; era una forza della natura che trasformava ogni palcoscenico su cui saliva”, ha affermato Rebecca Morgan, Direttrice delle Monete Commemorative della Royal Mint. “Questa moneta cattura quell’energia elettrica e celebra un’icona davvero globale la cui influenza continua a ispirare generazioni. Il livello di dettaglio di questo design, dalla sua firma al pentagramma, che rappresenta la sua incredibile estensione vocale, lo rende uno dei nostri pezzi commemorativi più speciali”.

LE INDIMENTICABILI PERFORMANCE

Nato nel 1946 a Zanzibar, Farrokh Bulsara, in arte Freddie Mercury, è stato il cantante e pianista del gruppo rock britannico Queen. Cresciuto tra Zanzibar e l’India, nel 1964 era fuggito con la famiglia durante la rivoluzione di Zanzibar. Nel 1970 aveva formato i Queen con il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, e nel corso della loro collaborazione aveva scritto alcuni dei maggiori successi della band, compresi i brani Bohemian Rhapsody, We Are the Champions e Don’t Stop Me Now. In seguito aveva intrapreso la carriera solista, anche grazie alla sua celebre presenza scenica. Nel 1991 era morto all’età di 45 anni a causa di una polmonite bronchiale, una complicazione dell’AIDS, ed era stato inserito postumo nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2001, nella Songwriters Hall of Fame nel 2003 e nella UK Music Hall of Fame nel 2004. Ora, l’emissione della moneta speciale arriva 40 anni dopo l’esibizione dei Queen al concerto Live Aid del 1985, ancora oggi considerato uno dei più grandi spettacoli dal vivo di tutti i tempi. Nei 21 minuti della performance, la band aveva aperto con un estratto del brano Bohemian Rhapsody, seguito da una versione accelerata della canzone Radio Ga Ga. Mercury aveva poi guidato le 72.000 persone de pubblico in un canto botta e risposta successivamente soprannominato The Note Heard Round the World, per concludere infine con una versione abbreviata di We Will Rock You e We Are the Champions. “I Queen sono stati in assoluto la migliore band del momento. Hanno suonato al meglio, hanno avuto il sound migliore e hanno sfruttato al massimo il loro tempo”, aveva dichiarato l’organizzatore dell’evento, Bob Geldof. “Hanno capito perfettamente l'idea, che si trattasse di un jukebox globale. Hanno semplicemente iniziato a sfornare un successo dopo l'altro. Era il palcoscenico perfetto per Freddie, per il mondo intero”.