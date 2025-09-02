Andrea Bocelli e Brian May, il video live di Who wants to live forever

Andrea Bocelli e Brian May si sono esibiti insieme sulle note di Who Wants To Live Forever. La coppia ha emozionato il pubblico nel corso dell’appuntamento Andrea Bocelli 30: The Celebration del 2024 in scena al Teatro del Silenzio di Lajatico. Online il video della performance.

Il filmato ha velocemente superato un milione di visualizzazioni ricevendo anche numerosi commenti da parte del pubblico. Quest’anno i due artisti si sono ritrovati per proporre insieme Too Much Love Will Kill You, tratto dall’album Made in Heaven del 1995.

Lo scorso anno Andrea Bocelli ha duettato con Brian May sulle note del brano tratto dall’album A Kind of Magic dei Queen. A distanza di alcuni mesi dall’esibizione, avvenuta al Teatro del Silenzio di Lajatico , in provincia di Pisa, il canale YouTube dell’artista italiano ha condiviso il video della performance.

Come raccontato direttamente da Brian May, nel 2024 i due artisti si sono esibiti proprio nel giorno del compleanno dell’artista britannico regalando così al pubblico un momento inaspettato. Infatti, Andrea Bocelli ha intonato una canzone di auguri all’amico e collega, il chitarrista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni e mezzo di follower: “Quanto posso essere grato? Chi ha avuto il privilegio di avere Andrea Bocelli che gli canta ‘Tanti auguri’? Insieme a tutto il meraviglioso pubblico toscano! Beh, un compleanno che non dimenticherò mai. Grazie a tutti”.