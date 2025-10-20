Queen, scoperti versi inediti di Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury, tra pagine ritrovate e memorie private: il libro A Life in Lyrics svela versi mai pubblicati di Bohemian Rhapsody. Il volume raccoglie materiali inediti, appunti e fotografie provenienti direttamente dall’archivio personale del frontman della band inglese, comprese le prime stesure di un altro brano cult, ossia Don’t Stop Me Now

La voce di Freddie Mercury, inconfondibile e potente, è da sempre un simbolo assoluto della storia della musica pop. Oggi, a oltre trent’anni dalla sua morte, anche i suoi testi tornano a raccontarlo in un modo del tutto nuovo. Il volume in via di pubblicazione A Life in Lyrics si propone di riportare alla luce l’universo creativo del frontman dei Queen, raccogliendo materiali inediti, appunti e fotografie provenienti direttamente dal suo archivio personale.

All’interno del libro compariranno versi mai ascoltati di Bohemian Rhapsody e prime stesure di Don’t Stop Me Now, pagine tratte dai quaderni e dai fogli che Mercury conservava gelosamente. A occuparsi di questa pubblicazione è Mary Austin, l’ex fidanzata e confidente più vicina al cantante, che dopo la sua scomparsa nel 1991 è diventata la custode del suo patrimonio artistico e umano.

Sarà la casa editrice HarperCollins a dare alle stampe A Life in Lyrics il 1° settembre del 2026, in prossimità di quella che avrebbe coinciso con l’ottantesimo compleanno di Freddie Mercury. Il libro, impreziosito da immagini tratte dal suo archivio personale, promette di raccontare da vicino il percorso creativo del cantante e la nascita delle canzoni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.