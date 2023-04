Gli hot pants di Freddie Mercury venduti all'asta per 20mila euro

I famosi pantaloni neri in pelle della star dei Queen, indossati per “scioccare” il pubblico, sono stati venduti da una casa d’aste inglese Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La scomparsa di Freddie Mercury risale al lontano 1991 ma il suo stile, esattamente come la sua musica, continuano a essere eterni. A dimostrarlo sono i suoi famosi short di pelle nera attillati, appena battuti dalla casa d’aste inglese Omega per ben 18 mila sterline (più di 20 mila euro). Il leader della band britannica, che aveva un debole per gli indumenti in pelle, aveva deciso di indossarli durante numerose e indimenticabili esibizioni, tra cui i concerti di Birmingham e Toronto nel negli anni Ottanta, periodo in cui il gruppo stava toccando con mano l'apice del successo. Gli iconici ‘hot pants’, scelti dal cantante per “scioccare la folla”, vengono anche citati nella biografia autorizzata del gruppo rock, Queen: As It Began, dov’è infatti possibile leggere: "Freddie ha deciso di provare a scioccare il pubblico con il suo outfit da palcoscenico per il bis: il paio di pantaloncini di pelle nera più corti e attillati che potesse trovare".

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Freddie Mercury, chi era l’icona pop e volto dei Queen. FOTO L'artista nato a Zanzibar da genitori parsi nel ‘46, vero nome Farrokh Bulsara, nel 1970 fondò la celebre rock band con Brian May, Roger Meddows-Taylor e John Deacon. Talento e personalità esuberante hanno contribuito a consacrarlo come uno degli artisti moderni più influenti. La sua scomparsa prematura, causa Aids, è avvenuta il 24 novembre del 1991, a 45 anni. Al cinema è stato recentemente interpretato da Rami Malek È stato uno dei frontman che hanno fatto la storia della musica mondiale, e la sua voce inconfondibile è diventata un simbolo. Freddie Mercury, all'anagrafe Farrokh Bulsara, nasce il 5 settembre 1946 da una famiglia di origini parsi all’ospedale di Stone Town, centro storico della capitale dell’arcipelago di Zanzibar, in Tanzania, all’epoca protettorato britannico Dopo un periodo trascorso in India, nel 1964 deve lasciare definitivamente l’isola con la famiglia a causa della rivoluzione in corso per trasferirsi in Gran Bretagna a Feltham, periferia Sud-Ovest di Londra. Nella foto, da sinistra il compagno di Freddie Mercury Jim Hutton, suo nipote, sua madre Jer Bulsara e la sorella Kashmira Cooke Nel 1970 Freddy Mercury fonda i Queen insieme al chitarrista Brian May e al batterista Roger Meddows-Taylor. Un anno dopo la formazione si completa con l’arrivo del bassista John Deacon

Non solo i pantaloni: all’asta (quasi) tutti i memorabilia più importanti del cantante Mentre i celebri pantaloni in pelle venivano venduti, è stato inoltre annunciato che l’amica più legata a Mercury, nonché ex compagna, Mary Austin, ha deciso di mettere all’asta più di 1500 cimeli appartenuti alla voce dei Queen: notizia che ha subito fatto il giro del mondo attirando l’attenzione di tantissimi fan. Si tratta di oggetti di scena, celebri costumi e accessori indossati sul palco dalla star, come l’iconico mantello, la replica della corona di Sant’Edoardo o il testo scritto a mano di We are the champions. approfondimento Freddie Mercury, all'asta la sua collezione privata

Tutti questi preziosi pezzi unici, che saranno prima esposti in estate a Londra da Sotheby's e poi messi in vendita a settembre, sono stati raccolti da Freddie Mercury in circa trent’anni di carriera, e poi in gran parte esposti nella sua casa nell'ovest di Londra. Alla sua morte, la villa con tutto il suo contenuto, era andata in eredità all'amica ma Austin ha ora deciso di vendere la collezione poiché intende chiudere questo capitolo molto speciale della sua vita, come ha recentemente dichiarato in un'intervista alla BBC. GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip