Monkey Man, una clip esclusiva del film di e con Dev Patel

Monkey Man, il debutto alla regia di Dev Patel, dal 4 aprile arriva al cinema. L'attore candidato all'Oscar® Dev Patel (Lion - La strada verso casa, The Millionaire) realizza un sorprendente debutto alla regia con un thriller d'azione che racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli. Per l'occasione in testa a quest'articolo trovate una scena in esclusiva per il sito di Sky TG24.