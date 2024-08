7/14 ©Webphoto

AUTUMN IN NEW YORK (2000) - Diretto da Joan Chen, il film ha come protagonisti Richard Gere e Winona Ryder. Ua storia d'amore intensa e toccante, ambientata nella cornice suggestiva della New York autunnale, dove Richard Gere interpreta Will Keane, un playboy di successo e proprietario di un ristorante di lusso. Will è noto per le sue relazioni superficiali e per la sua avversione agli impegni a lungo termine. La sua vita cambia quando incontra Charlotte Fielding, interpretata da Winona Ryder, una giovane donna vivace e creativa