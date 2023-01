Richard Gere ha detto perché non ha mai fatto dei sequel dei suoi cult

Gere non esclude il ritorno (ma è complicato)

Richard Gere ha spiegato perché negli anni si è sempre mantenuto titubante all’idea di tornare in un ruolo di successo durante un’intervista nata per promuovere la sua ultima fatica cinematografica, la commedia Maybe I Do, che lo vede recitare al fianco di altri mostri sacri come Diane Keaton, Susan Sarandon e William H. Macy. A precisa domanda di una giornalista di Comicbook, il divo ha risposto in una maniera che non lascia spazio alle interpretazioni: “Il motivo principale è tutto nella sceneggiatura. Se ci fosse una sceneggiatura davvero fantastica, che potrebbe reggersi da sola, probabilmente non mi preoccuperei di fare un sequel. Ma io non l’ho mai vista. Ad esempio Il padrino – Parte II è come Il padrino, o forse anche meglio ma è estremamente raro”. La sensazione è insomma che l’interprete di Hachiko - Il tuo migliore amico non chiuda del tutto la porta a un eventuale futuro ripensamento in merito, pur chiarendo che accetterebbe una proposta di sequel o remake solo qualora si presentasse davvero una storia abbastanza valida per riprendere in mano quanto fatto passato. Nella stessa occasione Gere ha poi evidenziato come, piuttosto che “allungare la vita” a un cult già amatissimo, preferirebbe dare visibilità ad alcuni suoi film che hanno inspiegabilmente avuto minor fortuna. In particolare la star ha citato due pellicole come L’imbroglio – The Hoax (pellicola del 2006 diretta da Lasse Hallström) e Gli invisibili di Oren Moverman. Soprattutto del silenzio attorno a quest’ultima opera indipendente del 2014, in cui interpreta un vagabondo per le strade di New York, Gere sembra proprio non darsi pace: “Credo sia uno dei migliori film che abbia fatto, ma non ha avuto successo. Non aveva abbastanza energie alle spalle per avere un’uscita appropriata, ma penso ancora sia bellissimo”.