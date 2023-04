10 curiosità sul film Pretty Woman

5/10 ©IPA/Fotogramma

Originariamente il film era stato scritto come un dramma oscuro sulla divisione di classe e la prostituzione a Los Angeles. Werner Herzog era stato contattato per dirigerlo, ma rifiutò. Una delle sottotrame scartate parlava della dipendenza da cocaina di Vivian. Una delle condizioni di Edward sarebbe stata quella di non poter fare uso di droghe durante la settimana con lui, e alla fine lei sarebbe tornata a casa per scoprire che Kit aveva avuto un’overdose

Richard Gere ieri e oggi: com’era e com’è l'attore