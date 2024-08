Come un uragano, trama e cast del dramma sentimentale con Richard Gere

La coppia di divi hollywoodiani, che già aveva recitato insieme in “Cotton Club” e “Unfaithful - L'amore infedele”, si mette al servizio di una storia nata da un romanzo di Nicholas Sparks. Nel cast anche Viola Davis e James Franco

Si può sempre ricominciare ad amare. Questo è il senso profondo di Come un uragano, pellicola del 2008 di genere drammatico e sentimentale che è arrivata in Italia nelle sale a Natale sedici anni fa e che viene riproposta in tv lunedì 5 agosto, in prima serata su Rete 4.

Al centro di questa storia che si svolge sulla costa della Carolina del Nord, due grandi protagonisti del cinema mondiale, Richard Gere e Diane Lane che hanno provato la loro alchimia in altre due occasioni prima di questa: Cotton Club (1984) e Unfaithful - L'amore infedele (2002).





Come un urgano: la trama La vita è sconvolta da ogni genere di tempesta, ma è il modo in cui si reagisce a cambiare il significato di un'intera esistenza.

Come un uragano, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, autore americano di alcuni dei bestseller più famosi degli ultimi decenni, edito in Italia nel 2002, è una storia che fa sognare, che commuove ed emoziona, allo stesso tempo.

Richard Gere, il chirurgo Paul Flanner, e Diane Lane, una madre single casalinga, Adrianne Willis, si incontrano per caso trascorrendo insieme quattro giorni che cambieranno la vita di entrambi per sempre.

L'amore li travolge, improvviso e violento, come la tempesta che si trovano a fronteggiare mentre si trovano in una residenza sulla costa di Rodanthe, nella Carolina del Nord. Entrambi si trovano lì per ragioni diverse. Lui è in cerca di un alloggio nella città dove si è recato a cercare il compagno di una paziente morta in un suo intervento. Lei, sostituisce un'amica nella gestione di una pensione a carattere familiare, una distrazione dalla sua vita coniugale resa difficile dai tradimenti di suo marito.

Anche Paul non ha un matrimonio felice e in Adrianne trova subito comprensione e conforto. I due si scoprono innamorati e si promettono di rivedersi appena sistemate le cose con le rispettive famiglie e dopo il rientro di lui da un viaggio di lavoro in Ecuador. La tempesta, però, non ha smesso di infuriare... leggi anche "Oh, Canada" trama e cast del film di Paul Schrader con Richard Gere

Nel cast anche Viola Davis

Come un uragano, versione in italiano del titolo originale Nights in Rodanthe è la prima regia cinematografica dell'attore George C. Wolfe, che ha firmato successivamente Rustin, pellicola che nel 2023 è valsa la candidatura all'Oscar e al Golden Globe al suo protagonista, Colman Domingo.

Il regista ha incontrato nuovamente nel biopic musicale del 2020 Ma Rainey's Black Bottom Viola Davis, interprete che aveva già convocato in Come un uragano per il ruolo di Jean, l'amica di Adrianne capace di risollevarla nei momenti più difficili.

Il cast del film sentimentale del 2008 include anche James Franco nei panni di Mark, il figlio di Paul/Gere, anche lui medico come suo padre. Christopher Meloni è il marito della protagonista femminile. Mae Whitman è Amanda, la figlia adolescente di Adrienne, in conflitto con la madre.

Attori di grande sperienza, dialoghi appassionati e scenari sospesi tra realtà e sogno, sono gli elementi vincenti di questo titolo romantico che è un classico moderno del suo genere, da vedere e rivedere con Richard Gere che si conferma l'interprete perfetto per ruoli da sex symbol non privi di impegno e di spessore. approfondimento Rustin, Hollywood celebra un grande eroe americano dimenticato

