American Rust, da domani su Sky e NOW la serie tv con Jeff Daniels

L'attore protagonista con Maura Tierney di un intenso dramma familiare a tinte crime, tratto dall’omonimo bestseller di Philipp Meyer. Dal 25 ottobre alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dal best seller di Philipp Meyer, debutta in prima visione su Sky Atlantic ( LO SPECIALE ) e in streaming su NOW il 25 ottobre alle 21.15 AMERICAN RUST - RUGGINE AMERICANA , travolgente dramma familiare a tinte crime che è anche il racconto universale e senza tempo di come il desiderio di avere un futuro migliore debba fare i conti con la realtà, in cui il sogno americano è spesso nient’altro che un’illusione.

Una storia di sopravvivenza in 9 episodi raccontata dal punto di vista del protagonista interpretato da Jeff Daniels (vincitore dell’Emmy Award come miglior attore protagonista per The Newsroom), Del Harris, il capo della polizia in una piccola comunità della parte più industriale della Pennsylvania. Quando la notizia di un omicidio dilaga nella cittadina, Harris dovrà capire in che modo e per quanto potrà proteggere il figlio della donna di cui è innamorato (Maura Tierney, The Affair)



American Rust – Ruggine Americana è interpretato, oltre che da Daniels e Tierney, anche da Bill Camp (La Regina Di Scacchi), David Alvarez (West Side Story), Alex Neustaedter (Agents of S.H.I.E.L.D.S), Julia Mayorga, Mark Pellegrino (Supernatural) e Rob Yang (The Resident). La serie è prodotta per SHOWTIME da Dan Futterman, Jeff Daniels, Michael De Luca (The Social Network), Adam Rapp (Blackbird), Paul Martino (Inside Game) e Katie O'Connell Marsh (Narcos, Hannibal).