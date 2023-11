Harry Styles si è rasato i capelli: il nuovo look. VIDEO

Giovedì 9 novembre, con la pubblicazione in esclusiva delle immagini di Harry Styles allo Spheres di Las Vegas, è decisamente finita un’epoca: il cantante e attore ha detto addio ai suoi leggendari riccioli castani sfoggiando un look rasato.

Insieme a lui, ad assistere al concerto degli U2, anche la nuova fidanzata: la ventinovenne Taylor Russell.

Nuovo look (e nuova fidanzata)

Al concerto degli U2, Harry Styles si è presentato con una tenuta molto casual. La t-shirt bianca indossata, tuttavia, non ha fatto altro che accentuare la sua nuova acconciatura rasata. Le immagini, acquisite in esclusiva da TMZ, lo hanno confermato: nessun fotomontaggio e nessun uso dell'Intelligenza Artificiale. Harry Styles si è davvero rasato i capelli. Il cantante, peraltro, ha regalato nel corso del concerto una seconda conferma (spezzando il cuore ai fan): abbandonato il suo status da single, nella sua vita c'è ora Taylor Russell. Chi li ha visti al concerto lo giura: i due non si sono tolti gli occhi (e le mani) di dosso, e hanno trascorso la serata tra baci, selfie e balli in compagnia dei loro amici. Fidanzata a parte, il taglio di capelli è probabilmente la cosa che più ha sconvolto i fan di Harry. D successo con gli One Direction alla sua carriera da solista di successo, una cosa fino ad ora non era mai cambiata: i ricci castani, morbidi e piuttosto lunghi.