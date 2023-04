Emily Ratajkowski sul bacio a Harry Styles: "A volte le cose accadono"

La modella, che ha ammesso di vivere le relazioni in una maniera ingarbugliata, al momento sarebbe alla ricerca di un uomo molto indipendente. Secondo i bene informati la trentunenne si starebbe solo godendo la sua nuova vita da single Condividi

"A volte le cose accadono" ha detto Emily Ratajkowski in una lunga intervista pubblicata dal Los Angeles Times in cui fa chiarezza sulle tante (troppe) cose che sono state scritte ma soprattutto supposte sul suo conto anche dai suoi ammiratori a cui si sono aggiunti, di recente, i fan di Harry Styles col quale la modella si è scambiata un bacio appassionato a Tokyo qualche settimana fa.

Non ci sarebbe spazio per una relazione stabile nella sua vita attuale che è quella di una mamma single con un bambino piccolo, un'agenda fitta di impegni di spessore e una platea di quasi trenta milioni di follower solo su Instagram. Forse con Styles la frequentazione non è iniziata oggi ma dalle sue parole non è chiaro se si tratta esattamente di una relazione.



La verità sul bacio con Harry Styles Emily Ratajkowski è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dello showbiz, complice la sua presenza sulle passerelle (ha praticamente messo in pausa a tempo indeterminato la sua carriera di attrice) e all'interno di campagne pubblicitarie di portata globale - vedi l'ultima, per Donatella Versace. Tra sfilate e vita privata, Ratajkowski non ha smesso nell'ultimo anno di stare sotto ai riflettori nemmeno per un attimo, complice il difficile divorzio con Sebastian Bear-McClard (che è anche il padre di suo figlio Sylvester) e una serie di flirt che sono finiti sui giornali e online prima ancora che lei potesse capire se fossero delle vere e proprie relazioni. Questo è uno dei punti più interessanti delle dichiarazioni della trentunenne nella sua intervista nella quale, con la stessa schiettezza con cui approccia il suo podcast HighLow With EmRata, affronta anche l'argomento più caldo del momento: il bacio dato ad Harry Styles a Tokyo, in piedi, in mezzo alla strada, davanti alla Ariake Arena durante il tour di lui. “A volte le cose accadono”, ha affermato la modella che ha ammesso che le sue relazioni sono piene di un milione di cose folli ma anche poco accurate (e qui il riferimento è senz'altro alle molte chiacchiere che online girano su di lei). Il bacio con Styles potrebbe non essere stato niente di importante perché - continua - in questo momento non starebbe pensando ai ragazzi. Tuttavia, altri indizi e dichiarazioni recenti lasciano pensare al contrario. leggi anche L'ex-marito di Emily Ratajkowski accusato di molestie sessuali

L'ansia (passata) di uscire con un personaggio famoso La fanbase di Harry Styles e quella di “EmRata” (il nomignolo mutuato dai social che anche Ratajkowski, ormai, adotta per sé stessa) non ci hanno messo molto ad unire i puntini e dedurre che la frequentazione tra la stella delle passerelle e quella della popmusic potrebbe essere inziata prima del bacio che ha fatto il giro del mondo. Ratajkowski a inizio marzo ai microfoni del podcast Going Mental con Eileen Kelly aveva detto che stava uscendo con qualcuno che le piaceva parecchio e che questa persona misteriosa era fantastica. In più, a proposito del suo uomo ideale aveva aggiunto che , visti i problemi avuti in passato, era alla ricerca di qualcuno con una vita propria, un tipo indipendente. Una persona famosa, dunque, e - tutto sommato - qualcuno che, descritto in questi termini, potrebbe corrispondere proprio ad Harry Styles. Ma, chissà, adesso che la diretta interessata ha ammesso che uscire con le celebrità non le provoca più l'ansia di un tempo, potrebbe anche trattarsi di qualcun altro. Fonti vicine alla modella rivelano che in questo momento lei, tornata single, si sta solo divertendo poiché la sua vita vera da mamma è molto diversa da quella che mostra sul suo profilo Instagram. In cima alle sue preoccupazioni ci sarebbe solo Sylvester Apollo che ha compiuto due anni l'8 marzo. vedi anche Harry Styles ed Emily Ratajkowski sono una coppia? Il bacio. FOTO