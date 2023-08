Sabato 22 luglio Harry Styles si è esibito sul palco di Reggio Emilia per l’ultima data del Love on Tour , la serie di concerti inaugurata nel settembre del 2021. La tournée del cantante britannico non ha solamente emozionato e divertito il pubblico ma ha anche raccolto oltre sei milioni e mezzo di dollari da donare a dozzine di organizzazioni.

Harry Styles ( FOTO ) è tra le celebrity più influenti e seguite al mondo. Dall’affermazione con gli One Direction al successo da solista passando per il debutto sul set, in oltre dieci anni di carriera la popstar ha conquistato pubblico e critica.

Tra le sue canzoni di maggior successo troviamo Sign of the Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar, Golden, As It Was e Late Night Talking.