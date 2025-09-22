Esplora tutte le offerte Sky
Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto falso nome (e ha battuto il suo record)

Spettacolo
Il cantante ha percorso i 42,2 chilometri del percorso in 2:59:13 ore, con un netto miglioramento rispetto alle 3:24:07 della Maratona di Tokyo

Harry Styles ha corso in incognito la Maratona di Berlino, domenica 21 settembre, usando lo pseudonimo di Sted Sarandos.

Harry Styles alla Maradona di Berlino

Harry Styles, 31 anni, si è unito ai 50mila corridori che - domenica - hanno corso per 42,2 chilometri tra le strade di Berlino. Il suo tempo complessivo? 2:59:13 ore. Un tempo buonissimo, che segna il suo record personale (Sabastian Sawe, il vincitore, ha segnato un impressionante 2:02:16). Si è dunque allenato molto, Harry Styles, considerando che - alla Maratona di Tokyo, lo scorso marzo - a parità di lunghezza aveva impiegato 3:24:07 ore.

 

Vincitore di un Grammy, Harry Syles si è mimetizzato tra la folla indossando un paio di occhiali da sole e tenendo i capelli castani lontani dal viso grazie a una fascia. Il suo look da corsa? Maglia maniche lunghe, pantaloncini neri e un paio di scarpe da running rosse. A confermare la sua partecipazione sono stati gli organizzatori, ma anche i tanti video condivisi su X dai presenti.

Gli allenamenti

Per prepararsi alle maratone, Harry Styles alterna allenamenti ispirati alla boxe e influenzati da campioni come Tyson Fury e Anthony Joshua, a swing con kettlebell, affondi saltati e sprint, tutti pensati per sviluppare potenza e resistenza. Gli esercizi che ogni giorno esegue potenziano i glutei e il core, migliorano l'efficienza nella corsa, e rafforzano articolazioni e tendini, fondamentali per prevenire gli inflortuni. Pescetariano da oltre otto anni, gli alimenti che sceglie sono sempre ricchi di omega-3 e vitamine essenziali per la salute del cuore e il recupero muscolare. A tutto questo, in vista delle maratone, Styles ha abbinato un lavoro specifico col personal trainer Thibo David.

Harry Styles in Salento, relax e autografi su un cartone della pizza

