Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto falso nome

Vincitore di un Grammy, Harry Syles si è mimetizzato tra la folla indossando un paio di occhiali da sole e tenendo i capelli castani lontani dal viso grazie a una fascia. Il suo look da corsa? Maglia maniche lunghe, pantaloncini neri e un paio di scarpe da running rosse. A confermare la sua partecipazione sono stati gli organizzatori, ma anche i tanti video condivisi su X dai presenti.

Harry Styles , 31 anni, si è unito ai 50mila corridori che - domenica - hanno corso per 42,2 chilometri tra le strade di Berlino. Il suo tempo complessivo? 2:59:13 ore . Un tempo buonissimo, che segna il suo record personale (Sabastian Sawe, il vincitore, ha segnato un impressionante 2:02:16). Si è dunque allenato molto, Harry Styles, considerando che - alla Maratona di Tokyo, lo scorso marzo - a parità di lunghezza aveva impiegato 3:24:07 ore.

Gli allenamenti

Per prepararsi alle maratone, Harry Styles alterna allenamenti ispirati alla boxe e influenzati da campioni come Tyson Fury e Anthony Joshua, a swing con kettlebell, affondi saltati e sprint, tutti pensati per sviluppare potenza e resistenza. Gli esercizi che ogni giorno esegue potenziano i glutei e il core, migliorano l'efficienza nella corsa, e rafforzano articolazioni e tendini, fondamentali per prevenire gli inflortuni. Pescetariano da oltre otto anni, gli alimenti che sceglie sono sempre ricchi di omega-3 e vitamine essenziali per la salute del cuore e il recupero muscolare. A tutto questo, in vista delle maratone, Styles ha abbinato un lavoro specifico col personal trainer Thibo David.