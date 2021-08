American Crime Story: Impeachment, Monica Lewinsky nel primo poster

Un primo sguardo al nuovo progetto di Ryan Murphy, che si propone di analizzare uno degli scandali più eclatanti della storia politica moderna degli Stati Uniti Condividi:

Una donna di spalle indossa un capo blu elettrico, i capelli castani sono mossi dal vento: è il primo poster ufficiale della nuova miniserie di Ryan Murphy, American Crime Story: Impeachment. La donna ritratta nel poster è Monica Lewinsky, interpretata dall’attrice Beanie Feldstein (Lady Bird, What We Do in The Shadows). La miniserie, ideata per FX, canale statunitense, uscirà negli USA, in anteprima, il 7 di settembre. La protagonista assoluta è Monica Lewinsky, la famosa stagista della Casa Bianca, che nel 1998 portò a galla quello che venne definito come “SexGate”, ovvero la relazione con l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton.

American Crime Story: Impeachment, il cast American Crime Story, dopo Il successo de Il Processo a O.J. Simpson (2016) e l'Assassinio di Gianni Versace (2018), ci riprova portando sul piccolo schermo un caso molto dibattuto negli anni '90. Nel cast, oltre a Beanie Feldstein (Monica Lewinsky), figurano anche Clive Owen, nei panni di Bill Clinton, Sarah Paulson, che interpreta Linda Tripp, ovvero l'impiegata del Pentagono che registrò e poi diffuse le chiamate private con la Lewinsky, Edie Falco, che presta il volto a Hillary Clinton, Betty Gilpin, alias la giornalista conservatrice Ann Coulter e Margo Martindale, ovvero Lucianne Goldberg, figura essenziale per lo scoppio del caso. La miniserie, composta da 10 episodi, arriverà negli USA il 7 settembre, su FX, mentre non è ancora stata stabilita una data per l'Italia. La sceneggiatura è stata scritta da Sarah Burgess ed è ispirata al libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President di Jeffrey Toobin.

American Crime Story: Impeachment, il commento del CEO di FX Nonostante Monica Lewinsky, inizialmente, avesse esitato nel collaborare alla miniserie, ha poi deciso di partecipare alla stesura degli script. Il CEO di FX, John Landgraf, ha dichiarato che "American Crime Story è ormai un punto di riferimento culturale, che da nuova visibilità a casi come il processo a OJ Simpson, per offrire un'analisi diversa e un altro punto di vista, come accade per il caso Gianni Versace, osservato dagli occhi del killer Andrew Cunanan. Il franchise riesamina queste terribili vicende in un modo differente, che sa coinvolgere il pubblico." Impeachment seguirà il fil rouge delle storie precedenti, analizzando i racconti delle donne che sono state coinvolte nel SexGate, lo scandalo che ha portato un'ombra scura sulla Presidenza Clinton.