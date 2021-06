Monica Lewinsky ha prodotto una serie tv sul Sexgate che colpì Clinton

approfondimento

Impeachment: American Crime Story, Sarah Paulson sul set

Lewinsky, oggi 47enne, ha firmato un accordo con la 20th Television per una serie tv all'interno del ciclo American Crime Story, antologia di casi che hanno scosso l'America (che nelle due stagioni precedenti ha raccontato il caso O.J. Simpson e l'assassinio di Gianni Versace). Lo scandalo, conseguenza di una relazione clandestina tra Lewinsky e il Presidente lunga due anni tra il 1995 e il 1997, portò all'impeachment di Clinton, “salvato” al Senato dai voti dei Democratici. Il suo punto di vista proporrà “voci e prospettive che non sono ancora state ascoltate”: a interpretarla l'attrice e cantante Beanie Feldstein, vista in Orange is the New Black, Lady Bird e a Broadway nel musical Hello, Dolly!, mentre nel ruolo di Clinton ci sarà un divo come Clive Owen. Nel ruolo di Linda Tripp, la "talpa" che giocò un ruolo decisivo nell'emersione dello scandalo, ci sarà invece Sarah Paulson.