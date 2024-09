Nato il 29 settembre 1994, l’attore britannico è famoso per i ruoli interpretati in film come “New York Academy”, “Cenerentola” e “The Idea of You” e serie come “Mary and George”, dove ha recitato accanto ad attrici del calibro di Anne Hathaway, Julianne Moore e Camila Cabello. In alcune pellicole nelle quali ha recitato, oltre al ruolo di attore, ha anche eseguito brani per le colonne sonore