Big Bang Theory, cosa sappiamo della serie tv spinoff

"Volevo fare qualcosa di radicale, che mi portasse fuori dalla mia zona di comfort", ha spiegato Chuck Lorre, ideatore della serie. "Qualcosa che i personaggi di The Big Bang Theory potessero amare, odiare e discutere all’infinito". Con tono ironico, Zak Penn ha raccontato com’è nato il suo coinvolgimento: "Ero in una sorta di viaggio spirituale nelle zone più remote della foresta pluviale amazzonica, quando un piccione viaggiatore mi ha recapitato un messaggio di Chuck Lorre. Mi chiedeva se volessi contribuire a creare una serie che i personaggi di The Big Bang Theory guarderebbero".

"Non ho saputo resistere all’idea", ha aggiunto. "Ho smontato la mia yurta e preso il primo dirigibile disponibile. Nel frattempo, Chuck ha organizzato una spedizione per ritrovare Bill Prady, che era stato congelato in un blocco di ghiaccio artico con lo scudo sul petto. Una volta riunita la squadra, ci siamo messi al lavoro per creare questa serie folle, che vive in un universo inventato da Chuck e Bill. Non potrei essere più onorato di lavorare con queste persone straordinarie".