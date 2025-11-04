Toy Story 5, Woody cambia look come svelano le foto trapelate online

Il mitico giocattolo vestito da cowboy protagonista della saga d’animazione di Disney e Pixar cambia i suoi iconici abiti, vestendo un nuovo outfit. Alcune immagini promozionali trapelate online hanno alimentato la curiosità dei fan, mostrando il personaggio in una veste del tutto rinnovata e introducendo inaspettate novità nel cast dei personaggi
C’è da non crederci: in Toy Story 5, Woody cambia look.
Il mitico giocattolo vestito da cowboy, protagonista della saga d’animazione di Disney e Pixar, smette i suoi iconici abiti, vestendo un nuovo outfit? No, non è proprio così, state tranquilli: gli abiti da cowboy rimangono, si aggiungeranno soltanto alcuni accessori e dettagli, come vedremo di seguito.
Alcune immagini promozionali trapelate online hanno alimentato la curiosità dei fan, mostrando il personaggio in una veste del tutto rinnovata e introducendo inaspettate novità nel cast dei personaggi.
A distanza di anni dal precedente capitolo, Disney e Pixar si preparano a riaprire la scatola dei ricordi. Il 2026 segnerà infatti l’arrivo sul grande schermo di Toy Story 5, nuovo episodio della storica saga che riunirà finalmente Woody e Buzz Lightyear dopo la separazione che aveva commosso il pubblico nel film precedente.
Potete guardare il nuovo look di Woody nel post social che trovate in fondo a questo articolo, pubblicato nelle scorse ore sulla piattaforma X.
Woody si rifà il look
Le immagini, pubblicate dal sito web Toonado e collegate al futuro merchandising del film, in particolare alla nuova linea di magliette ufficiali, hanno svelato un dettaglio che non è passato inosservato. L’amatissimo cowboy avrà un look aggiornato: al suo classico completo western si aggiunge infatti un poncho, un elemento che ridisegna la sua iconica silhouette senza tradirne l’essenza.
Dietro questa scelta stilistica sembra celarsi anche una precisa strategia di marketing, pensata per rilanciare la gamma di pupazzi ispirati al personaggio, destinati a conquistare tanto i bambini quanto i collezionisti adulti.
Le stesse immagini promozionali offrono inoltre uno sguardo sui nuovi arrivi del film. Si tratta di tre inediti personaggi, Atlas, Smarty Pants e Snappy, di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli. Tutto lascia però immaginare che si uniranno al gruppo di giocattoli nella stanza di Bonnie, ampliando l’universo già affollato e amato della saga.
Jessie al centro della scena
Le prime anticipazioni sulla trama provengono direttamente da Tim Allen, voce storica di Buzz Lightyear. In un’intervista recente, l’attore ha confermato che Toy Story 5 introdurrà una nuova direzione narrativa, spostando i riflettori su Jessie, interpretata da Joan Cusack.
Allen ha parlato del film come di un vero e proprio rilancio della saga: “In questo film hanno reboottato tutto”, ha spiegato. “È incentrato su Jesse, il che è davvero fantastico. Lei è nei guai e ha bisogno di aiuto. Siamo tutti divisi, quindi lei dovrà riunire tutti”.
L’attore ha anche descritto una delle sequenze più curiose e ironiche del film, una sorta di parentesi avventurosa che richiama il tono comico tipico della serie: “La cosa più divertente per me è che c'è un incidente aereo come quello del film di Tom Hanks, Castaway. Sull'isola dove atterra un aereo della FedEx o qualcosa del genere con 100 pupazzi di Buzz, e sono tutti persi. È esilarante. Stanno cercando di ritrovare la strada del ritorno, e sono un centinaio”.
Una battaglia tra giocattoli e tecnologia
Un altro elemento intrigante della trama sarà il contrasto fra il mondo dei giocattoli e quello della tecnologia, un tema che sembra voler aggiornare la serie ai tempi moderni. All’inizio del film, Jessie si ritroverà responsabile della stanza di Bonnie, ma la calma durerà poco. Un nuovo “nemico” farà la sua comparsa: un tablet a forma di rana di nome Lilypad, che diventerà il catalizzatore di una nuova avventura.
Sarà proprio questo evento a riportare Woody in azione, spingendolo a riunire i suoi vecchi amici per affrontare una sfida che unisce comicità e nostalgia. Le prime bozze diffuse lasciano intuire anche un altro momento centrale: un esercito di Buzz Lightyear bloccati in modalità gioco, fonte di caos e situazioni esilaranti, lo stesso episodio evocato da Allen durante la sua intervista.
La squadra dietro il film
Alla guida del progetto c’è Andrew Stanton, che firma sia la sceneggiatura che la regia. Il cast vocale conferma i grandi nomi che hanno reso immortale la saga: Tom Hanks tornerà a prestare la voce a Woody, Tim Allen sarà ancora Buzz Lightyear, Joan Cusack interpreterà Jessie, mentre Ernie Hudson darà vita a Combat Carl.
Tony Hale riprenderà il ruolo di Forky, Conan O’Brien sarà la voce di Smarty Pants e Anna Faris quella di Lilypad.
L’appuntamento con il pubblico
La data da segnare sul calendario è il 19 giugno 2026, quando Toy Story 5 arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Un ritorno attesissimo per una saga che, da quasi trent’anni, accompagna generazioni di spettatori e continua a raccontare con leggerezza e malinconia l’amicizia, la lealtà e il coraggio dei giocattoli più celebri della storia del cinema d’animazione.
Di seguito potete guardare il nuovo look di Woody, condiviso nel post social pubblicato nelle scorse ore sulla piattaforma X.
Foto: Webphoto
