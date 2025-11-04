Toy Story 5, Woody cambia look come svelano le foto trapelate online

Il mitico giocattolo vestito da cowboy protagonista della saga d’animazione di Disney e Pixar cambia i suoi iconici abiti, vestendo un nuovo outfit. Alcune immagini promozionali trapelate online hanno alimentato la curiosità dei fan, mostrando il personaggio in una veste del tutto rinnovata e introducendo inaspettate novità nel cast dei personaggi

Alcune immagini promozionali trapelate online hanno alimentato la curiosità dei fan, mostrando il personaggio in una veste del tutto rinnovata e introducendo inaspettate novità nel cast dei personaggi. A distanza di anni dal precedente capitolo, Disney e Pixar si preparano a riaprire la scatola dei ricordi. Il 2026 segnerà infatti l’arrivo sul grande schermo di Toy Story 5, nuovo episodio della storica saga che riunirà finalmente Woody e Buzz Lightyear dopo la separazione che aveva commosso il pubblico nel film precedente.

C’è da non crederci: in Toy Story 5 , Woody cambia look. Il mitico giocattolo vestito da cowboy, protagonista della saga d’animazione di Disney e Pixar, smette i suoi iconici abiti, vestendo un nuovo outfit? No, non è proprio così, state tranquilli: gli abiti da cowboy rimangono, si aggiungeranno soltanto alcuni accessori e dettagli, come vedremo di seguito.

Dietro questa scelta stilistica sembra celarsi anche una precisa strategia di marketing, pensata per rilanciare la gamma di pupazzi ispirati al personaggio, destinati a conquistare tanto i bambini quanto i collezionisti adulti. Le stesse immagini promozionali offrono inoltre uno sguardo sui nuovi arrivi del film. Si tratta di tre inediti personaggi, Atlas, Smarty Pants e Snappy, di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli. Tutto lascia però immaginare che si uniranno al gruppo di giocattoli nella stanza di Bonnie, ampliando l’universo già affollato e amato della saga.

Le immagini, pubblicate dal sito web Toonado e collegate al futuro merchandising del film, in particolare alla nuova linea di magliette ufficiali, hanno svelato un dettaglio che non è passato inosservato. L’amatissimo cowboy avrà un look aggiornato: al suo classico completo western si aggiunge infatti un poncho, un elemento che ridisegna la sua iconica silhouette senza tradirne l’essenza.

Jessie al centro della scena

Le prime anticipazioni sulla trama provengono direttamente da Tim Allen, voce storica di Buzz Lightyear. In un’intervista recente, l’attore ha confermato che Toy Story 5 introdurrà una nuova direzione narrativa, spostando i riflettori su Jessie, interpretata da Joan Cusack.

Allen ha parlato del film come di un vero e proprio rilancio della saga: “In questo film hanno reboottato tutto”, ha spiegato. “È incentrato su Jesse, il che è davvero fantastico. Lei è nei guai e ha bisogno di aiuto. Siamo tutti divisi, quindi lei dovrà riunire tutti”.

L’attore ha anche descritto una delle sequenze più curiose e ironiche del film, una sorta di parentesi avventurosa che richiama il tono comico tipico della serie: “La cosa più divertente per me è che c'è un incidente aereo come quello del film di Tom Hanks, Castaway. Sull'isola dove atterra un aereo della FedEx o qualcosa del genere con 100 pupazzi di Buzz, e sono tutti persi. È esilarante. Stanno cercando di ritrovare la strada del ritorno, e sono un centinaio”.