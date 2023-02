Toy Story 5 sarà "sorprendente": l'annuncio di Disney

Pete Docter difende l’annuncio di un quinto film di Toy Story che per molti non è necessario Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Non tutti sono stati felici di sapere che arriverà un quinto capitolo di Toy Story, anche perché l’ultimo quarto film non era stato considerato del tutto necessario. Tuttavia Pete Docter, regista e direttore creativo di lunga data in casa Disney Pixar, si è sentito in dovere di difendere il progetto sottolineando che Toy Story 5 sarà qualcosa di diverso dalle precedenti avventure di Woody e i suoi amici giocattoli. Pochi giorni fa Disney ha confermato che prossimamente vedremo al cinema alcuni sequel come Frozen 3 e Zootropolis 2, ma il fandome di Toy Story è importante. Per qualcuno potrebbe essere solo un progetto di emergenza di cui la Pixar non ha bisogno, anche in previsione dell’uscita di Elemental di Peter Sohn tratto da un soggetto originale.

Il pensiero di Pete Docter vedi anche Toy Story, 25 anni fa il debutto nelle sale americane. FOTO “Credo che vi sorprenderà, ha delle cose molto fighe che non avete mai visto prima. [...] La cosa che cerchiamo davvero di fare, e ci proviamo già da tempo, è di lavorare sui film senza pensare al futuro. Quando facemmo il primo Toy Story non avevamo idea che ci sarebbe stato Toy Story 2. Cerchiamo di fare il film in corso, ma mentre lo fai ti porta dove vuole lui, in posti inaspettati, è la cosa che amo del processo creativo. Se sapessi esattamente cosa stavo facendo quando ho cominciato a fare un film, non avrebbe senso farlo. Si scoprono tante cose nel tragitto. Parti per un viaggio con una destinazione in mente, prendi una deviazione e poi torni a casa più saggio e più navigato” ha detto Pete Docter.

Toy Story leggi anche Toy Story e quelle scene per adulti, IL VIDEO Toy Story è una saga cinematografica di animazione nata con il primo film nel 1995. L’ultimo Toy Story 4 ha visto la luce nel 2019 e poi è seguito lo spin-off dedicato alla storia di Buzz Lightyear, uno dei personaggi più amati del franchise. Quest’ultimo non ha avuto un successo enorme al botteghino, quindi Toy Story 5 sembra ulteriormente svantaggiato in partenza perché forse i fan della saga non hanno bisogno di andare avanti, ma preferiscono lasciare le cose così come sono e rivivere le avventure nel mondo dei giocattoli vedendo di nuovo i vecchi film piuttosto che buttarsi sulla novità. Tra le poche notizie che si hanno al momento sul progetto ci sarebbe il ritorno di Tim Allen come voce originale dello sceriffo Woody. L’attore ha infatti twittato: "A presto, Woody. Sei uno strano e triste omuncolo e ti compatisco. E andiamo al numero 5! Verso l'infinito e oltre!”. Quindi sembra scontato che saranno parte del cast di voci anche Tom Hanks come Woody e Annie Potts come Bo Beep.