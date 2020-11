12/15 WebPhoto

Per Buzz Lightyear, la Pixar aveva pensato a Jim Carrey o Billy Crystal, ma il primo avrebbe chiesto un compenso troppo alto e il secondo avrebbe rifiutato per poi pentirsi della decisione dopo l’uscita del film. La scelta ricadde quindi in Tim Allen, mentre nella versione italiana è Massimo Dapporto a far parlare l’astronauta giocattolo super accessoriato