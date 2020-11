Pixar - Dietro le quinte, il trailer della nuova docuserie Disney

Una dolce carezza per i piccoli spettatori e un profondo viaggio emozionale per i più grandi. La docuserie è composta da quattro raccolte, contenenti ognuna cinque brevi storie incentrate su un dato tema. Il 13 novembre sarà visibile la prima collezione, dal titolo “ Inspired ”, che analizza il processo di ispirazione in casa Pixar, così come il lungo viaggio dall’idea alla sua esecuzione.

Pixar, in arrivo Soul

Anche la Pixar ha dovuto subire dei cambi di programma a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Basti pensare all’arrivo in versione streaming di “Soul”, che non approderà al cinema, come inizialmente previsto. Appuntamento fissato per il 25 dicembre 2020 per la pellicola, che vanta Jamie Foxx tra i propri doppiatori.

Il film, diretto da Pete Docter, prova a dare una risposta ai principali quesiti che tormentano la razza umana, concentrandosi sull’identità del genere umano, la sua provenienza e il suo scopo ultimo. Il protagonista è Joe Gardner, insegnante di musica che coltiva il sogno di diventare, un giorno, un celebre musicista. Ambisce a esibirsi al The Blue Note, celebre jazz club di New York, ma un incidente gli toglie la vita.

Sprofonda in una grata fognaria aperta, rendendosi però conto rapidamente come la morte non rappresenti per lui la fine del viaggio. La sua anima lascia il corpo, ritrovandosi in un regno cosmico. Entrerà a far parte per sbaglio del seminario “You”, dove le anime vengono create e perfezionate. Avendo perso la via, Joe dovrà lottare per far ritorno sulla Terra, diffondendo intanto un po’ della sua conoscenza sull’essere vivi.