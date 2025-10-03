Esplora tutte le offerte Sky
Toy Story 5, Tim Allen condivide le prime anticipazioni

Cinema

Matteo Rossini

©Getty

Tim Allen è tornato a prestare la voce a Buzz LightYear. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra meno di un anno, più precisamente il 19 giugno 2026

Intervistato nel programma Live with Kelly and Michael, Tim Allen, doppiatore di Buzz Lightyear, ha offerto un primo sguardo su Toy Story 5. L’attore statunitense ha rivelato: “È la storia di Jessie”.

toy story 5, tutto quello che sappiamo

Nel corso degli anni Tim Allen e Tom Hanks hanno emozionato il pubblico prestando le loro voci a Buzz LightYear e Woody, ovvero i protagonisti dell’amato franchise. A circa sei anni dall’uscita del quarto film, Tim Allen ha offerto un primo sguardo sul quinto capitolo: “È davvero una bella storia, posso svelarvi soltanto un po’”. L’attore ha proseguito: “È la storia di Jessie. Tom e io dobbiamo riunirci e la cosa divertente è che ci saranno tantissimi me, ci saranno centinaia di me in una storia separata. Mi sono divertito un sacco”.

Approfondimento

Toy Story 5, torna Forky: il giocattolo che non sapeva di esserlo

Intervistato da Collider, Tim Allen ha dichiarato: "Sono sicuro che vogliono che sia un successo, ma non è per questo che lo hanno fatto. Se non avessero avuto una sceneggiatura brillante, non l'avrebbero fatto e non avrebbero chiamato me e Tom. È davvero brillante". Come rilanciato da GamesRadar, Pete Docter della Pixar ha dichiarato: “Credo che sarà sorprendente. Ci saranno cose belle che non avete visto prima”. Docter ha parlato anche della decisione di realizzare un nuovo film: "Quello che abbiamo cercato di fare, e lo facciamo da un po', è guardarli un po' come se dicessimo: 'Ok, non stiamo pianificando il futuro’. Quando abbiamo realizzato il primo Toy Story, non avevamo idea che ci sarebbe stato un Toy Story 2”. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra meno di un anno, più precisamente il 19 giugno 2026.

Approfondimento

Toy Story 5, svelato il primo teaser trailer del film

Questa la sinossi ufficiale: “I giocattoli tornano in Toy Story 5 della Disney e Pixar, e questa volta è l’incontro del gioco con la tecnologia.. Buzz, Woody, Jessie e il resto della banda devono affrontare una sfida quando vengono a conoscenza di ciò che oggi appassiona i bambini... l'elettronica!” Dietro la macchina presa Andrew Stanton, coinvolto nelle produzione anche dei quattro capitoli precedenti.

 

Uscito nel 1995, il primo film ha immediatamente conquistato il pubblico dando vita a un vero e proprio franchise con un botteghino internazionale di oltre tre miliardi di dollari considerando anche lo spin off Lightyear - La vera storia di Buzz distribuito nel 2022.

Cinema

Toy Story, 25 anni fa il debutto nelle sale americane. FOTO

Il 22 novembre facevano la loro prima comparsa sui grandi schermi Woody, Buzz e tutta l’allegra compagnia della prima pellicola d’animazione completamente realizzata in computer grafica, targata Pixar. Il New York Times l’ha inserito nella lista dei 1000 migliori film di sempre

Vai alla Fotogallery

