Toy Story 5, Tim Allen condivide le prime anticipazioni

Nel corso degli anni Tim Allen e Tom Hanks hanno emozionato il pubblico prestando le loro voci a Buzz LightYear e Woody, ovvero i protagonisti dell’amato franchise. A circa sei anni dall’uscita del quarto film, Tim Allen ha offerto un primo sguardo sul quinto capitolo: “È davvero una bella storia, posso svelarvi soltanto un po’”. L’attore ha proseguito: “È la storia di Jessie. Tom e io dobbiamo riunirci e la cosa divertente è che ci saranno tantissimi me, ci saranno centinaia di me in una storia separata. Mi sono divertito un sacco”.

Intervistato da Collider, Tim Allen ha dichiarato: "Sono sicuro che vogliono che sia un successo, ma non è per questo che lo hanno fatto. Se non avessero avuto una sceneggiatura brillante, non l'avrebbero fatto e non avrebbero chiamato me e Tom. È davvero brillante". Come rilanciato da GamesRadar, Pete Docter della Pixar ha dichiarato: “Credo che sarà sorprendente. Ci saranno cose belle che non avete visto prima”. Docter ha parlato anche della decisione di realizzare un nuovo film: "Quello che abbiamo cercato di fare, e lo facciamo da un po', è guardarli un po' come se dicessimo: 'Ok, non stiamo pianificando il futuro’. Quando abbiamo realizzato il primo Toy Story, non avevamo idea che ci sarebbe stato un Toy Story 2”. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra meno di un anno, più precisamente il 19 giugno 2026.