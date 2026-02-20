È uscito nelle scorse ore il nuovo video che preannuncia ciò che vedremo nel quinto capitolo della saga Disney Pixar. E finalmente la prima sequenza della clip mostra come quella frattura tra i due protagonisti dell'epopea dei giocattoli avvenuta nel finale del quarto atto finalmente sia pronta a risolversi. Proprio da quel commiato prende le mosse il nuovo film, deciso a ricomporre ciò che sembrava irrimediabilmente spezzato

Con Toy Story 5, assistiamo al ritorno del duo più amato, un'accoppiata che già riesce a emozionare enormemente i fan nel trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), quindi figuriamoci quanta commozione dilagherà non appena il film arriverà sul grande schermo il 17 giugno 2026.

Finalmente l’attesa sta per finire: il nuovo trailer di Toy Story 5 riaccende l’entusiasmo degli appassionati della saga Disney-Pixar con un momento destinato a lasciare il segno: la tanto desiderata reunion tra Woody e Buzz. Dopo il capitolo precedente, che aveva segnato una frattura emotiva difficilmente rimarginabile, l'epopea dei giocattoli torna a riunire i suoi protagonisti storici, promettendo nuove peripezie e un rinnovato slancio narrativo.

L’eredità emotiva di Toy Story 4

Il commiato tra Woody e Buzz nel finale di Toy Story 4 aveva profondamente colpito il pubblico. Quella separazione, intensa e malinconica, aveva lasciato un senso di vuoto che molti spettatori non hanno ancora superato. Proprio da quella frattura prende le mosse il nuovo capitolo, deciso a ricomporre ciò che sembrava irrimediabilmente spezzato.

Il trailer, infatti, non si limita a introdurre una nuova avventura, ma mette subito in chiaro l’intenzione di riunire il vecchio team, restituendo al pubblico l’alchimia che ha reso celebre la saga fin dal suo esordio nel 1995.

Matrimonio movimentato ed elementi destabilizzanti

Le prime immagini di Toy Story 5 confermano un dettaglio già anticipato dal poster ufficiale: il matrimonio di Forky. La sequenza inizial del video promozionalee, costruita su toni brillanti e ironici, culmina con una scena che vede Rex nei panni di una damigella di nozze decisamente avvelenata, in un momento che strappa sorrisi e alleggerisce l’atmosfera.

Ma la serenità dura poco. L’ingresso di Lilypad sconvolge gli equilibri, seminando inquietudine non solo tra i giocattoli, ma anche nella vita di Bonny, che appare sempre più distante dai compagni di tante avventure. La nuova presenza si rivela una fonte di tensione crescente, capace di incrinare la stabilità del gruppo.

Panico e bisogno di un esperto

Di fronte alla minaccia rappresentata dal nuovo arrivato, Jesse e gli altri precipitano nell’ansia. Questa volta il pericolo sembra superare perfino quello incarnato dal Buzz Lightyear in versione space ranger nel primo film, quando l’eroe spaziale era convinto di non essere un semplice giocattolo.

La situazione richiede competenze specifiche, qualcuno in grado di affrontare crisi di tale portata. Jesse non esita: la soluzione è una sola, richiamare Woody. La cowboy è certa che soltanto lui possa trovare una via d’uscita e riportare ordine nel caos.

Una scena che riporta al 1995

Il trailer di Toy Story 5 non svela ancora come verrà sciolto il nodo narrativo. Tuttavia, un’immagine in particolare colpisce al cuore gli spettatori di lunga data: Woody e Buzz aggrappati al paraurti di un’automobile. Una sequenza che richiama immediatamente le atmosfere degli esordi e che riporta la memoria al 1995, anno in cui tutto ebbe inizio.

Per chi ha seguito le avventure dei giocattoli fin dal primo capitolo, rivedere insieme Woody e Buzz significa fare i conti con un’emozione difficile da contenere. La commozione è inevitabile, mentre cresce la curiosità su come si concluderà questa nuova impresa.

Per conoscere il destino dei protagonisti, non resta che attendere l’arrivo del film nelle sale e scoprire in che modo Toy Story 5 saprà rinnovare una storia che continua a parlare a generazioni diverse. La pellicola è attesa per il 17 giugno 2026.