Emily in Paris, dopo Roma e Parigi a Venezia parte della 5° stagione

Si tratta dunque di nuove rotte europee per Emily. La celebre serie, che ha già portato i suoi spettatori tra le vie chic di Parigi e le atmosfere suggestive di Roma, si appresta ad approdare anche in Laguna. La protagonista Lily Collins, nei panni della giovane esperta di pubbliche relazioni originaria di Chicago, continuerà a esplorare le sfumature del vivere europeo, questa volta nella cornice unica offerta dalla città veneta. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la produzione della quinta stagione includerà alcune riprese nel centro storico veneziano. La notizia, non ancora ufficialmente confermata da Netflix, è stata rivelata ai media dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale ha parlato dell’attuale presenza del regista Andrew Fleming in città per la ricerca delle location. L’intenzione è quella di girare tra il 5 e il 15 agosto lungo il Canal Grande.

Emily in Paris approda a Venezia: dopo Roma e Parigi, parte della quinta stagione della quinta stagione della serie tv ormai considerata un cult sarà girata nella città lagunare che ci invida tutto il mondo. Dopo le tappe parigine e romane, lo show di successo con Lily Collins si prepara a raccontare nuove avventure ambientate tra i canali veneziani. Venezia diventa il nuovo scenario glamour scelto dalla produzione, con riprese fissate tra il 15 e il 25 agosto 2025. Ad annunciarlo è stato il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia (potete guardare il post condiviso sul suo account ufficiale di Instagram nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo).

A sottolineare il rilievo dell’annuncio è stato lo stesso Luca Zaia attraverso i suoi canali social. Il presidente della Regione Veneto ha evidenziato come la scelta di Venezia rappresenti un ulteriore riconoscimento al crescente prestigio della regione come meta privilegiata per produzioni audiovisive internazionali. “Una notizia straordinaria che conferma quanto il nostro territorio sia sempre più attrattivo per le grandi produzioni audiovisive, grazie al patrimonio unico che offre e alla sinergia tra istituzioni e professionisti del settore”, ha scritto, ribadendo quanto espresso anche in una dichiarazione riportata da Variety. Ad accompagnare Andrew Fleming nella fase di scouting è la Veneto Film Commission, con il supporto operativo della casa di produzione italiana 360 Degrees Film, con sede proprio a Venezia.

Il calendario delle riprese si sovrappone di poco alla Mostra del Cinema, che aprirà i battenti il 27 agosto al Lido. Emily in Paris sarà quindi girata nella città lagunare dal 15 al 25 agosto, portando ancora una volta l’attenzione internazionale su Venezia. Questo annuncio arriva a pochi giorni dalle polemiche sorte intorno al sontuoso e discusso matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, celebrato proprio in Laguna, a conferma di quanto la città sia tornata al centro dei riflettori mediatici globali.

Produzione, cast e nuove entrate

Le riprese della quinta stagione sono iniziate a Roma il 7 maggio, come confermato ufficialmente da Netflix, che ha condiviso una foto di Lily Collins in vespa per celebrare l’inizio del nuovo capitolo. A giugno, la troupe si è trasferita a Parigi, consolidando la formula itinerante che ha reso la serie famosa per il suo stile cosmopolita.

Nel cast della nuova stagione, accanto a Lily Collins, ci saranno anche Minnie Driver, che interpreterà la Principessa Jane, un’amica della raffinata Sylvie entrata a far parte di una famiglia reale; Michèle Laroque nel ruolo di Yvette, una vecchia conoscenza della stessa Sylvie; e Bryan Greenberg nei panni di Jake, un americano che ha scelto Parigi come città d’adozione.



Con la quinta stagione, Emily in Paris si conferma non solo come un fenomeno seriale amato dal pubblico globale, ma anche come un potente motore di promozione del patrimonio europeo, capace di intrecciare moda, cultura e turismo attraverso la narrazione visiva. Venezia si prepara così a diventare il nuovo palcoscenico delle avventure di Emily.



