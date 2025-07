Emily in Paris 5, Bryan Greenberg e Michèle Laroque nel cast

La quinta stagione della serie tv Emily in Paris ha aggiunto due nuovi componenti al cast. Da un lato, lo show Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha accolto l’attore Bryan Greenberg, già noto per aver recitato nella serie tv HBO How to Make It In LA e negli show The Mindy Project e Suits LA, che interpreterà il personaggio di Jake, un americano che vive a Parigi. Dall’altro, ha aperto le porte all’attrice e comica francese Michèle Laroque, già nota per film come Ma Vie En Rose, Questione di tempismo e The Closet e candidata al Premio César, che sarà invece Yvette, una vecchia amica di Sylvie Grateau. Entrambi gli interpreti si uniranno alla new entry Minnie Driver che, come aveva annunciato nel mese di maggio la rivista statunitense Variety, interpreterà la Principessa reale Jane. Gli attori e le attrici che infine torneranno per le nuove avventure previste dal copione saranno Lily Collins nel ruolo della protagonista Emily Cooper, Paul Forman nel ruolo di Nico, Arnaud Binard nel ruolo di Laurent G, Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo del capo di Emily, Sylvie Grateau, Ashely Park nel ruolo della migliore amica di Emily, Mindy Chen, Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel, Samuel Arnold nel ruolo di Julien, Bruno Gouery nel ruolo di Luc, William Abadie nel ruolo di Antoine Lambert, Lucien Laviscount nel ruolo di Alfie, Eugenio Franceschini nel ruolo di Marcello e Thalia Besson nel ruolo di Geneviève. Le riprese della quinta stagione sono iniziate a maggio a Roma e sono proseguite a Parigi a giugno. La storia riprenderà pochi giorni dopo la fine della quarta stagione, quando Emily si trasferisce nel suo nuovo appartamento romano sia per gestire la sede italiana di Agence Grateau, sia per conoscere meglio Marcello, l’affascinante erede di un’azienda tessile. Nel frattempo, a Parigi, Gabriel ha ottenuto la stella Michelin per il suo ristorante e vuole condividere il suo successo con Emily. Riuscirà a raggiungerla a Roma e a dichiararsi? “Sono così felice, non avevamo ancora finito il racconto”, aveva dichiarato Lily Collins in un’intervista a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Abbiamo bisogno più Roma, abbiamo bisogno più Italia, abbiamo bisogno più “drama””.