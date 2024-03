Joshua Jackson e Lupita Nyong'o sono una coppia

Joshua Jackson è tornato a sorridere. Dopo il divorzio da Jodie Turner-Smith, madre di sua figlia Juno Rose Diana Jackson, l'indimenticato volto di Dawson's Creek ha ritrovato l'amore. Lei è Lupita Nyong'o, Oscar per 12 anni schiavo nel 2013.

I due sono stati avvistati su una spiaggia di Puerto Vallarta, in Messico. E, le immagini delle loro effusioni, non lasciano spazio ai dubbi.

Joshua Jackson e Lupita Nyong'o in vacanza in Messico

Lupita, che ha compiuto 41 anni l'1 marzo scorso, abbraccia amorevolmente Joshua: questo ciò che si vede nelle immagini che hanno fatto il giro del web. Secondo E! News, la neocoppia avrebbe festeggiato il compleanno di Lupita con una festa all'interno del resort. Pare che l'attore abbia fatto allestire una grande scultura di palloncini, e abbia fatto arrivare uno splendido mazzo di fiori, nella suite che condividono. I due si sarebbero poi rilassati nella spa, prima di recarsi in spiaggia. "Sembravano follemente innamorati, come se non ne avessero mai abbastanza l'uno dell'altro", avrebbe detto un ospite della struttura. Fino ad ora, quella tra Joshua Jackson e Lupita Nyong'o era stata una relazione - se non segreta - quantomeno riservata. Lupita, profondamente delusa dalla fine della sua storia con Selema Masekela, aveva affermato di voler difendere la sua privacy e un suo eventuale nuovo rapporto. "Tenere segreta la mia vita privata era stato molto saggio: credo che tornerò a fare così", aveva spiegato a Porter. Tuttavia, che sia tornata ad amare, è ormai sotto gli occhi di tutti.