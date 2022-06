Heat 2, Al Pacino vorrebbe che il suo ruolo andasse a Timothée Chalamet

Il celebre attore ha parlato al Tribeca Film Festival 2022 di un possibile interprete di Vincent Hanna nel sequel del film, per ora sono in versione romanzo

Heat 2, dal libro al film?

Al Tribeca Film Festival 2022 si è festeggiato il venticinquesimo anniversario di Heat - La sfida, dopo un posticipo di due anni causato dalle restrizioni della pandemia. All'evento hanno partecipato il produttore Art Linson e le star Al Pacino e Robert De Niro mentre non era presente lo sceneggiatore e regista Michael Mann, risultato positivo al Covid. Un'occasione per parlare, anche, di Heat 2, il romanzo che Mann ha scritto con l'autrice Meg Gardiner, in uscita ad agosto. Il libro, che segna il debutto del regista come romanziere, è classificato sia come sequel che come prequel degli eventi di Heat, dove Al Pacino interpreta il tenente di polizia Vincent Hanna e De Niro il criminale Neil McCauley. Parlando al Tribeca di un possibile sequel anche cinematografico, Al Pacino ha parlato di chi potrebbe interpretare il ruolo che fu il suo nel film del 1995. “Timothée Chalamet. Voglio dire, è un attore meraviglioso. Un aspetto grandioso”, ha dichiarato il divo. “Era da tanto che volevo raccontare altre storie di Heat”, ha rivelato Mann a Deadline a inizio 2022, “c'era sempre una ricca storia o un retroscena della vita di queste persone prima del 1995, ma anche un'idea di ciò che sarebbe successo dopo”.