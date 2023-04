Michael Mann sta lavorando a Heat - La sfida 2

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Sono settimane che circolano voci su un possibile Heat - La Sfida 2 e Deadline ha confermato che la Warner Bros è in trattative per sviluppare il film, un sequel del classico del 1995 che Michael Mann ha recentemente trasformato in un romanzo. Il libro, pubblicato lo scorso agosto 2022, è diventato un bestseller n.1 del New York Times. Adam Driver, che ha recentemente recitato nel film Ferrari per Mann, sta discutendo con il regista per interpretare il giovane Neil McCauley in Heat - La Sfida 2. La Warner Bros. e i rappresentanti di Mann non hanno commentato.