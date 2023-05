Fubar, cosa bisogna sapere sulla 1° serie TV di Arnold Schwarzenegger

È approdata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la 1° serie televisiva che mescola action e commedia con protagonista uno dei mostri sacri di questi due generi shakerati: Arnold Schwarzenegger. Questo è il primo prodotto televisivo seriale che vede Schwarzenegger protagonista. Qui interpreta un agente della CIA prossimo alla pensione che dovrà suo malgrado tornare sul campo per salvare sua figlia (anche lei professione spia, anche se il padre non lo sapeva)

È approdata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Fubar, la prima serie televisiva che mescola action e commedia con protagonista uno dei mostri sacri di questi due generi "shakerati": Arnold Schwarzenegger. Questo è il primo prodotto televisivo seriale che vede il divo hollywoodiano protagonista. Qui interpreta un agente della CIA prossimo alla pensione che dovrà suo malgrado tornare sul campo per salvare sua figlia (anche lei professione spia, benché il padre non ne fosse affatto a conoscenza).

È il primo progetto non cinematografico in cui l'attore recita in una miscellanea irresistibile di adrenalina pura e altrettanto puro divertimento.



Otto episodi che mescolano azione e umorismo in salsa action-comedy Fubar è arrivata sulla celebre piattaforma di streaming ieri, giovedì 25 maggio. È composta da otto episodi per quanto riguarda la prima stagione (ed è molto probabile che vedremo un secondo atto dello show).

Schwarzenegger interpreta Luke Brenner, un veterano agente della CIA in odore di pensionamento. Tuttavia i piani non andranno come aveva pensato e, scoprendo un segreto di famiglia, sarà costretto ad accettare un ultimo incarico. Incarico difficilissimo, dato che sul piatto della bilancia c'è qualcosa per lui molto prezioso: deve salvare sua figlia. Ma, ad aumentare questa commedia degli equivoci (per scomodare Plauto), è il fatto che lui non sa che colei che deve salvare è sua figlia.

Un irresistibile mix di spionaggio, azione e umorismo

Al centro della serie televisiva ci sono dinamiche familiari universali, stagliate su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo, tre degli ingredienti cari alla carriera dell'attore protagonista. Oltre ad Arnold Schwarzenegger, nel cast sono presenti gli attori Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna e Jay Baruchel.

Schwarzenegger aveva promesso che sarebbe tornato sullo schermo Arnold Schwarzenegger l’aveva promesso ed effettivamente ha mantenuto la parola: aveva garantito ai suoi fan che, dopo il suo impegno politico, sarebbe ritornato sul set per recitare. Fubar è la prima prova del suo grande ritorno sul set.

Un ritorno sullo schermo, ma non più su quello grande dove eravamo soliti vedere il divo di Hollywood: questa è la prima prova televisiva del famoso attore di origine austriaca ed ex culturista professionista.

Nonostante anche per lui siano passate un po' di primavere, rimette qui in gioco le sue innegabili doti da eroe di film d'azione.

A quattro anni di distanza dal blockbuster Terminator – Destino oscuro, Arnold Schwarzenegger torna in pompa magna, incorniciato da un piccolo schermo che sembra proprio non stargli stretto (metaforicamente parlando).

Una commedia action degli equivoci in cui esplode l’umorismo Arnold Schwarzenegger interpreta Luke Brenner, mandato dalla CIA in Guyana (Sud America) per salvare un altro agente segreto, con il nome in codice di Panda.

Non appena troverà in mezzo alla giungla Panda (interpretata dall’attrice Monica Barbaro), Luke ci rimarrà di stucco: è scioccato perché scopre che la spia in questione è sua figlia Emma.

Dunque i due scoprono che, all'insaputa l'uno dell'altra, conducono una doppia vita.

Emma si ritroverà ad agire sotto copertura come Dani, una combattente che mostra un carattere, una personalità e una vita totalmente diverse da quelle della figlia che Luke conosceva.

Il padre Luke agisce assieme a un team di agenti esperti. Troviamo in questo gruppo Barry Putt (Milan Carter), Roo Russell (Fortune Feimster) e Aldon Reece (Travis Van Winkle). Costoro, insieme a Luke e Panda-Dani-Emma, dovranno recuperare un'arma di distruzione di massa per salvare il mondo. Ce la faranno? Di certo a esplodere sicuramente è l'umorismo, che in questa serie televisiva defragra in tutta la sua potenza. approfondimento Schwarzenegger sul passato nazista del padre: antisemitismo va fermato

Schwarzenegger : “Quando mi hanno proposto Fubar, ho riso a crepapelle e ho detto subito di sì” “La gente mi chiedeva quando sarei tornato a fare un’altra commedia d’azione come True Lies: bene, eccola qui”, ha commentato Arnold Schwarzenegger presentando questa sua prima serie TV di Netflix, ricordando il film in cui interpretava una spia al fianco di Jamie Lee Curtis. “Tutto è nato da un’idea di David Ellison, il produttore degli ultimi due film di Terminator. È venuto da me e mi ha proposto Fubar: ho riso a crepapelle e ho detto subito di sì”, ha raccontato il peso massimo di Hollywood. “Penso che piacerà a pubblico perché è pieno di azione ma anche molto divertente. Luke è un grande agente della CIA, uno dei migliori al mondo. Ma quando torna a casa ha a che fare con la figlia, il figlio, l’ex moglie, tutti… E per chi non sappia cosa significhi FUBAR, il titolo della serie tv Netflix, ecco la soluzione: Fucked Up Beyond All Recognition, un’espressione militare per descrivere qualcosa andata terribilmente storta”.

La produzione di Fubar Il cast di Fubar comprende anche Fabiana Udenio nel ruolo di Tally (l’ex moglie di Luke), Jay Baruchel nella parte di Carter (il fidanzato di Emma) e Gabriel Luna nei panni di Boro Polonia (un uomo d’affari e trafficante d’armi che Luke, suo malgrado, conosce molto bene, legato com’è al suo passato). Lo showrunner della serie è Nick Santora. “Sono cresciuto guardando i film di Arnold Schwarzenegger”, ha dichiarato Santora. “Mi è sempre piaciuto vedere quanto Arnold potesse risultare divertente anche quando faceva fuori gli avversari!”. approfondimento Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger, la reunion di True Lies