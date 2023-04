Schwarzenegger sul passato nazista del padre: antisemitismo va fermato

"Mio padre, e milioni di altri uomini, sono stati risucchiati in un sistema di odio attraverso bugie e inganni. E abbiamo visto dove porta", ha detto l'attore ed ex governatore della California in un'intervista alla CNN. "L'amore è più forte dell'odio". Negli Stati Uniti i crimini d'odio sono in aumento

L'attore ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, ha ricordato in un'intervista alla CNN il passato nazista della sua famiglia, che spera possa servire da esempio nella lotta all'antisemitismo, un fenomeno che sembra essere in crescita negli Stati Uniti. Parlando ai microfoni dell'emittente televisiva statunitense, la star di "Terminator" ha fatto riferimento a suo padre Gustav, che era un membro del partito nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. "Mio padre, e milioni di altri uomini, sono stati risucchiati in un sistema di odio attraverso bugie e inganni. E abbiamo visto dove porta", ha detto l'attore. "Ho visto di persona quanto quest'uomo fosse distrutto", ha continuato, "il tipo di atrocità che sono accadute. Quanti milioni di persone sono dovute morire e poi sono finite perdenti". Questo "non funziona. Voglio dire, andiamo e andiamo d'accordo. E l'amore è più potente dell'odio", ha detto al network. Secondo la CNN, i commenti di Schwarzenegger giungono nel contesto di un aumento dei livelli di antisemitismo e di un incremento dei crimini di odio negli Stati Uniti.

Schwarzenegger: "Molte persone sono arrabbiate"



Un rapporto pubblicato dalla Anti-Defamation League il mese scorso ha infatti rilevato che gli incidenti antisemiti negli Stati Uniti sono al livello più alto da quando l'organizzazione ha iniziato a registrarli nel 1979. I dati pubblicati a marzo dal Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno mostrato che anche il numero di crimini d'odio denunciati è aumentato nel 2021. Schwarzenegger ha detto di non conoscere la ragione dell'aumento dell'odio e della violenza antisemita, ma ha sottolineato che "dobbiamo trovare un modo per mitigarlo". "Penso che sia molto chiaro che più siamo liberali con i problemi sociali, si vede l'altra parte diventare sempre più arrabbiata e c'è sempre più odio in generale", ha insistito il politico repubblicano. "Ci sono persone che hanno creato l'insurrezione e sono impazzite a Washington il 6 gennaio (2021, nel tentativo di conquistare il Campidoglio). E così tante persone sono arrabbiate. Non solo bianchi arrabbiati contro i neri, o la gente contro gli ebrei, ma solo arrabbiati in generale".