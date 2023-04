Arnold Schwarzenegger ripara una buca stradale a Los Angeles. Video

Da Terminator a cantoniere per un giorno. Attore, politico, imprenditore, a 75 anni Arnold Schwarzenegger prende la pala in mano e si mette a riparare una buca gigante in strada, che da settimane manda in tilt il traffico nel quartiere dove vive a Los Angeles. Il video che lo mostra al lavoro con altre due aiutanti, in meno di 24 ore ha ricevuto su Twitter più di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Schwarzenegger: "Non lamentiamoci, facciamo qualcosa"

Occhiali neri e barba bianca in volto. Giacca di pelle marrone, jeans e scarponi addosso. Ma soprattutto tanta forza sulle braccia. Chi l’avrebbe detto? È proprio lui, il leggendario guerriero Conan che svuota una busta di asfalto colato a caldo nella buca e lo sparge con la pala. Un lavoro perfetto, durato diverse ore che viene riassunto in un video di un minuto che fa il giro del mondo sui social. "È una cosa da pazzi. Aspetto da tre settimane che riparino questa buca", dice l'ex governatore della California a una donna in macchina che si ferma incuriosita e lo ringrazia. "Oggi, dopo che l'intero quartiere si è arrabbiato per questa buca gigante che da settimane manda in tilt auto e biciclette, sono uscito con la mia squadra e l'ho sistemata" racconta l’ex culturista austriaco che, orgoglioso del risultato ottenuto, scrive su Twitter: "Dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa al riguardo, ecco qui". La buca non c’è più.