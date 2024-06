Ambientato in un'immaginaria cittadina americana del deserto nel 1955, il film di Wes Anderson segue le vicende di una convention di cadetti spaziali sconvolta da eventi inaspettati. Su Sky Cinema Due domenica 2 giugno alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand

Arriva in prima TV su Sky l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City , una commedia leggera e ricca di immagini che esplorano temi profondi come l'amore, la solitudine, il dolore e la speranza. Ambientato in un'immaginaria cittadina americana del deserto nel 1955, il film segue le vicende di una convention di cadetti spaziali sconvolta da eventi inaspettati.

Asteroid City: in onda su Sky Cinema Due il 2 giugno

Asteroid City sarà in onda su Sky Cinema Due domenica 2 giugno alle 21:15. Sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.