I soliti ignoti, 1958. Altro film entrato nella storia del cinema, che segna la nascita della commedia all’italiana e viene candidato agli Oscar come miglior pellicola straniera. Diretto da Mario Monicelli, è ispirato alla novella Furto in una pasticceria di Italo Calvino. Nel cast anche Marcello Mastroianni, Totò, Carla Gravina, Renato Salvatori, Claudia Cardinale. Gassman è il pugile balbuziente Peppe Er Pantera, uno dei membri della banda messa in piedi per scassinare la cassaforte del Banco dei Pegni. Vince il Nastro d’argento come miglior attore protagonista

