Vittorio Gassman: quante ne sai sul mattatore del cinema? FAI IL QUIZ

Quali riconoscimenti ha collezionato durante la carriera? Con quali colleghi dell’epoca ha diviso il set di alcune pellicole cult del cinema italiano? E ancora, sapevi che in un film recita al fianco del figlio Alessandro ( FOTO )? In occasione del 20esimo anniversario della morte di Vittorio Gassman , metti alla prova la tua conoscenza sul divo del cinema italiano .

Dal debutto alla fama

L’esordio in scena di Vittorio Gassman risale agli anni Quaranta, quando al fianco di Alda Borelli debutta a Milano nello spettacolo Nemica di Dario Niccodemi, per poi approdare nella compagnia di Luchino Visconti. Al cinema arriva poco tempo più tardi, dove si fa notare dal grande pubblico per la prima volta in Riso amaro (1949), sotto la regia di Giuseppe De Santis. Il Mattatore prosegue la carriera teatrale e quella cinematografica, fondando da una parte il Teatro d'Arte Italiano negli anni Cinquanta, insieme a Luigi Squarzina, e ottenendo dall’altra un successo dopo l’altro con film come I soliti ignoti di Mario Monicelli, Il mattatore (1960) e Il sorpasso (1962) di Dino Risi, C'eravamo tanto amati (1974) di Ettore Scola.

