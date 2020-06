Vittorio Gassman, l'omaggio di Sky Cinema a 20 anni dalla morte

Francesco Castelnuovo ricorda il grande mattatore con i figli Alessandro e Paola, il nipote Leo, Enrico Montesano, Gigi Proietti ed Edoardo Pesce in una puntata speciale di 100X100 Cinema. L'appuntamento è per lunedì 29 giugno, alle 21.15 su Sky Cinema Collection – Classic. E dal primo pomeriggio sul canale alcuni tra i suoi film più celebri, tra cui C’ERAVAMO TANTO AMATI, I MOSTRI e IL SORPASSO disponibili anche on demand nella collezione dedicata su Sky e NOW TV

"Qui giace Vittorio Gassman, fu attore, non fu mai impallato" Così recita la lapide di Vittorio Gassman, originale e irriverente anche dopo la morte avvenuta il 29 giugno 2000 all’età di quasi 78 anni. E proprio nel giorno del 20° anniversario della scomparsa Sky lo ricorda con una giornata in suo onore, in onda su Sky Cinema Collection – Classic, che culminerà alle 21.15 con una puntata speciale di 100X100 Cinema, il magazine quotidiano condotto da Francesco Castelnuovo, questa volta in versione prime time da 50 minuti.

Gli ospiti della serata approfondimento Sky Cinema Collection, un canale a tutto classici Sarà proprio il ricordo della curiosa epigrafe ad aprire lo speciale che vedrà la partecipazione dei figli di Vittorio, Alessandro e Paola Gassmann, il nipote Leo Gassmann e alcuni colleghi attori che lo hanno conosciuto direttamente sul set come Enrico Montesano e Gigi Proietti e altri che lo hanno avuto come punto di riferimento nella loro formazione artistica come Edoardo Pesce.