Vittorio Gassman, il ricordo di Gianni Canova. VIDEO

Per tutto il mondo del cinema, l'attore scomparso a Roma il 29 giugno del 2000 è sempre stato e sempre sarà “il Mattatore“, l'interprete più versatile che sia apparso sui nostri schermi. Unico e irrepetibile.

Vittorio Gassman era un gigante pieno di malinconia, un timido esuberante, per molti versi un introverso ma con sprazzi di ilarità scanzonata e di mirabolanti trovate. Tanti gli aneddoti che si potrebbero raccontare sulla sua vita. Forse il riassunto di una vita straordinaria di uomo e attore sta scritto sulla sua lapide “Non fu mai impallato". Qui c’è tutta l’ironia sottile, la burla, la capacità di scherzare con la vita e con la morte. Morte che vent’anni fa ci ha privato di un grandissimo uomo e attore. Come diceva Alberto Moravia, commemorando Pier Paolo Pasolini, di grandi poeti ne nascono uno ogni 100 anni, così lo stesso possiamo dire di Gassman. Per avere un attore di questa portata dovremmo aspettare molto, molto a lungo.