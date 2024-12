Adele accusata di plagio in Brasile, giudice ordina ritiro del brano

Guai in Brasile per Adele. Un giudice locale ha ordinato il divieto di riproduzione in tutto il mondo di Million Years Ago, brano inserito nel disco 25, terzo album in studio dell'artista britannica, in seguito a una causa per plagio. Secondo l'accusa, la canzone di Adele sarebbe copiata da Mulheres, brano di Toninho Geraes reso popolare con la voce di Martinho da Vila.