Marilyn Manson torna in Italia con 3 concerti a luglio 2026, ecco dove

Il prossimo 25 novembre, il Reverendo si esibirà alla Chorus Life Arena di Bergamo. Ma, nel 2026, ci saranno altre tre occasioni per vederlo dal vivo (a Ferrara, Bari e Roma)

Martedì 25 novembre, Marilyn Manson sarà alla Chorus Life Arena di Bergamo. Ma, nel 2026, le date italiane saranno ben tre. La conferma è arrivata nelle scorse ore, dai profili social dell'artista.

Tre concerti in Italia

Marylin Manson, la prossima estate, si esibirà in tre piazze italiane: sabato 11 luglio sarà al Ferrara Summer Festival (in Piazza Ariostea), il 13 luglio a Bari (Fiera del Levante) e il 14 a Rock In Roma (presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone). Le prevendite dei biglietti si apriranno il 13 novembre alle 10.00, su MC2Live.it, Vivaticket.com e nei relativi punti vendita e circuiti autorizzati.

Dopo il successo dell'album del 2024 One assassination under god – chapter 1, suo dodicesimo disco in studio, Manson si è reinventato ancora, ha superato scandali, e ha portato una scaletta di grandi classici e nuovi brani in un tour con moltissime date sold-out.