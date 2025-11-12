Marilyn Manson torna in Italia con 3 concerti a luglio 2026, ecco dove

Il prossimo 25 novembre, il Reverendo si esibirà alla Chorus Life Arena di Bergamo. Ma, nel 2026, ci saranno altre tre occasioni per vederlo dal vivo (a Ferrara, Bari e Roma)
Martedì 25 novembre, Marilyn Manson sarà alla Chorus Life Arena di Bergamo. Ma, nel 2026, le date italiane saranno ben tre. La conferma è arrivata nelle scorse ore, dai profili social dell'artista.
Tre concerti in Italia
Marylin Manson, la prossima estate, si esibirà in tre piazze italiane: sabato 11 luglio sarà al Ferrara Summer Festival (in Piazza Ariostea), il 13 luglio a Bari (Fiera del Levante) e il 14 a Rock In Roma (presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone). Le prevendite dei biglietti si apriranno il 13 novembre alle 10.00, su MC2Live.it, Vivaticket.com e nei relativi punti vendita e circuiti autorizzati.
Dopo il successo dell'album del 2024 One assassination under god – chapter 1, suo dodicesimo disco in studio, Manson si è reinventato ancora, ha superato scandali, e ha portato una scaletta di grandi classici e nuovi brani in un tour con moltissime date sold-out.
La carriera
Marilyn Manson, pseudonimo di Brian Hugh Warner, è una delle figure più controverse e iconiche della musica rock contemporanea. Nato nel 1969 a Canton, in Ohio, ha fondato nei primi anni Novanta la band Marilyn Manson & The Spooky Kids, presto ribattezzata semplicemente Marilyn Manson. Il suo nome, che unisce due simboli opposti della cultura americana - Marilyn Monroe e Charles Manson - racchiude fin dall’inizio la filosofia del suo progetto artistico: la tensione tra bellezza e orrore, pop e violenza, arte e provocazione. Dopo il debutto con Portrait of an American Family (1994), conquista la fama internazionale con Antichrist Superstar (1996), un concept album oscuro e teatrale che lo consacra voce della ribellione giovanile degli anni Novanta. Nei decenni successivi continua a reinventarsi tra sonorità industrial, glam e elettroniche, mantenendo sempre viva la sua estetica disturbante e il gusto per la provocazione. Tra scandali, censure e riconoscimenti, Marilyn Manson resta un simbolo di eccesso e libertà creativa nel panorama musicale mondiale.