Super Bowl 2026, il teaser dell'Halftime Show di Bad Bunny. VIDEO

La star portoricana sarà protagonista dello spettacolo che accenderà l'intervallo della finale del campionato NFL di football americano

Bad Bunny e Apple Music hanno pubblicato il trailer ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Nel nuovo trailer, Bad Bunny e Apple Music invitano il mondo intero a ballare durante l’Halftime Show del Super Bowl LX.

Il trailer Il trailer — girato interamente a Porto Rico — mostra Bad Bunny che danza sotto l’iconico albero Flamboyant portoricano, potente simbolo dell’orgoglio e dell’identità dell’isola. Il film è un vero e proprio invito aperto che accoglie il mondo intero — chiunque tu sia e da dove tu venga — a unirsi a Bad Bunny per la sua monumentale esibizione al Super Bowl, e a lasciarsi trasportare dal ritmo, dall’unità e dalla ricchezza culturale che solo Bad Bunny può portare su un palcoscenico globale.