Super Bowl 2026, il teaser dell'Halftime Show di Bad Bunny. VIDEO

Musica

La star portoricana sarà protagonista dello spettacolo che accenderà l'intervallo della finale del campionato NFL di football americano

Bad Bunny e Apple Music hanno pubblicato il trailer ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Nel nuovo trailer, Bad Bunny e Apple Music invitano il mondo intero a ballare durante l’Halftime Show del Super Bowl LX.

Il trailer

Il trailer — girato interamente a Porto Rico — mostra Bad Bunny che danza sotto l’iconico albero Flamboyant portoricano, potente simbolo dell’orgoglio e dell’identità dell’isola. Il film è un vero e proprio invito aperto che accoglie il mondo intero — chiunque tu sia e da dove tu venga — a unirsi a Bad Bunny per la sua monumentale esibizione al Super Bowl, e a lasciarsi trasportare dal ritmo, dall’unità e dalla ricchezza culturale che solo Bad Bunny può portare su un palcoscenico globale.

Le playlist e le letture per prepararsi all'evento

Su Apple Music sono già presenti diverse playlist tematiche per prepararsi all'evento che si terrà l’8 febbraio 2026 al Levi's® Stadium di Santa Clara, in California: Bad Bunny: Brani Essenziali e Il DNA di DtMF per mettere in luce stili e sonorità portoricane selezionate personalmente dal musicista. Inoltre è possibile esplorare le playlist dei giocatori NFL e con Apple Music Sing, i fan possono cantare sulle loro canzoni preferite di Bad Bunny grazie a voci regolabili, testi sincronizzati alla perfezione e traduzioni e pronunce che compaiono riga per riga. Su Apple News invece è possibile leggere The Story of Bad Bunny in 20 Songs.

