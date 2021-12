Grande attesa per la reunion del cast di Harry Potter, che sarà visibile a Capodanno su Sky Q e NOW Smart Stick Condividi

I fan di Harry Potter sanno bene come sul set della celebre saga cinematografica Emma Watson abbia provato dei giovanili sentimenti per Tom Felton. Hermione Granger e Draco Malfoy sarebbe stata di certo una coppia in grado di sorprendere i lettori e gli spettatori in sala. È bene però sottolineare come fossero entrambi molto giovani e che i sentimenti di cui parla l’attrice sono quelli di una bambina.

approfondimento Harry Potter–il Torneo delle Case di Hogwarts, i Serpeverde in finale Detto questo, nel corso degli anni i due hanno creato un rapporto speciale, che in più di un’occasione ha fatto gridare di gioia i fan, che non vorrebbero altro che vederli insieme. Ad oggi, però, sono soltanto ottimi amici. Avremo modo di rivederli fianco a fianco nella reunion dal titolo Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Un episodio speciale che arriverà in Italia su Sky Q e NOW Smart Stick a Capodanno.

approfondimento Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts, le foto Come detto, però, Emma Watson ha parlato di sentimenti. Lo ha fatto già in passato, spiegando d’essersi presa una bella cotta per Tom Felton. Durante un’anteprima dello speciale di Capodanno, come riportato da ET Canada, l’attrice ha ricordato il momento esatto in cui si è “innamorata” dell’attore compagno di set.

Immagine tratta dal profilo Instagram @emmawatson

Emma Watson e Tom Felton, cotta sul set approfondimento La reunion del cast di Harry Potter, il trailer e il poster L’episodio che ha nettamente cambiato il modo in cui Emma Watson guardava all’amico Tom Felton è da rintracciare in un giorno qualunque sul set. Al tempo gli attori facevano tutoraggio e il compito datogli era quello di disegnare ciò che pensavano fosse Dio. Il disegno di Tom ha sbalordito Emma, che ha intravisto in quel gesto un animo differente dagli altri: “Sono entrata nella stanza dove stavamo facendo lezione. Dovevamo disegnare quello che per noi era l’aspetto di Dio. Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all’indietro su uno skateboard. Non so come dirlo, ma mi sono innamorata di lui”. Da quel giorno, spiega, ha controllato ogni volta il foglio delle chiamate, nella speranza di vedere il suo nome. Ricorda ancora il suo numero assegnato, il 7. Vi era però una differenza d’età tra i due, che al tempo faceva sentire il proprio peso. Felton si comportava come un fratello maggiore nei suoi confronti. Era molto protettivo. Nulla è dunque mai accaduto nell’arco della saga, terminata quando Emma Watson aveva 20 anni. Il loro è un rapporto tra fratello e sorella, per la delusione dei fan.